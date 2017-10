Trondheim presenterte VM-søknad

I fjor tapte Trondheim kampen om å få ski-VM til byen i 2021. Nå mener de at det er levert en svært god søknad om å få verdensmesterskapet i 2023.

Da planene ble presentert for FIS, Det internasjonale skiforbundet, i går kveld ble det gitt gode tilbakemeldinger.

Gode tilbakemeldinger

– Å få arrangere VM i Trondheim 2023 er en fantastisk mulighet både for oss som arrangør i Trondheim og for hele Trøndelagsregionen. Vi fikk særlig gode tilbakemeldinger på arenaplanene, folkefesten som vi legger opp til og at vi investerer og bygger for fremtiden, forteller Trondheims-ordfører Rita Ottervik til skiforbundet.no etter presentasjonen.

De la fram søknaden fra Trondheim for FIS onsdag kveld. Fra venstre Guri Hetland, Ola By Rise, Rita Ottervik og Erik Røste.

Mener Norge bør få ski-VM

Skipresident Erik Røste er optimistisk og tror at Norge kan få tildelt VM på ski denne gangen.

– Trondheim kjemper mot slovenske Planica om retten til å arrangere mesterskapet i 2023.

Vi er optimister med tanke på Trondheims mulighet til å bli tildelt VM i nordiske grener. Presentasjonen for det internasjonale skiforbundet gikk veldig bra. Vi fikk gode tilbakemeldinger. For selv om Planica søker for fjerde gang, mener vi at det etter to mesterskap på rad i mellom- Europa, Seefeld 2019 og Oberstdorf 2021, så er det Trondheim som bør arrangere i 2023, sier Røste.

Det hele skal avgjøres 17. mai neste år på FIS-kongressen i Costa Navarino i Hellas.