Det skriver avisen tirsdag ettermiddag.

Adresseavisen møtte renndirektør Pierre Mignerey i det internasjonale skiforbundet (FIS) i Oberstdorf etter tirsdagens skiathlon for kvinner. Til avisen sa han rett ut at Quebec er FIS' førstevalg.

– Vi er en verdenscup og i verdenscup har vi hele verden. Det må ikke kun bli en skandinavisk cup. Hvis Quebec får økonomien på plass, er de vårt førstevalg, sier Mignerey til adressa.no.

Granåsen Aktivum og Trondheim kommune meldte sin interesse overfor Norges Skiforbund så snart det ble klart at FIS ville søke etter en ny arrangør. Det er Granåsen Aktivum som står som formell arrangør av verdenscuprennene i Trondheim.

Norges Skiforbund krevde en underskuddsgaranti på 2,5 millioner kroner fra Trondheim kommune og arrangøren. Fem sentrale aktører i trøndersk næringsliv har ifølge en pressemelding nå, på svært kort varsel, kastet seg rundt og stilt opp som garantister for summen.

Det var Coop Midt-Norge SA, SpareBank 1 SMN, Trønderenergi, Koteng Eiendom AS og Adresseavisen/Polaris Media, som sørget for at Trondheim kunne kaste seg inn i kampen om å få arrangere skifesten, som skal gå over fire konkurransedager 16.–19. mars.