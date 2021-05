Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitteutbruddet i byen fortsetter å vokse i omfang.

I løpet av helga er det registrert 89 nye smittetilfeller i byen. Over 200 i løpet av forrige uke.

– Det er utbrudd overalt. Det starta med noen kjente utbrudd, men samfunnet henger sånn sammen at noen har barn i barnehagen, noen er på skole, noen jobber. Derfor får man smitten i veldig mange miljø, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller.

Flere skoler og bedrifter i byen er berørt av utbruddet. Hvor mange som er satt i karantene, har ikke Tiller oversikt over, men sier det er veldig mange.

Blant tilfellene som ble oppdaga søndag har to ukjent smittekilde. De andre er nærkontakter, eller smitta i miljø der det er pågående utbrudd.

Flesteparten av dem som blir smitta i Trondheim om dagen er i 20-åra. 17 av tilfellene som ble oppdaga søndag er i den aldersgruppa, opplyser kommunen.

Kommunikasjonssjef, Harry Tiller, sier den indiske mutanten av koronaviruset trolig er kommet til Trondheim. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Indisk mutant

Det er den britiske varianten av viruset som har dominert smitten i byen så langt. Nå frykter man at den indiske mutanten også er kommer til Trondheim.

– Vi har grunn til å tro at det er indisk mutant av viruset i Trondheim. Det er ikke nødvendigvis farligere, men smitter veldig, veldig lett. I tillegg har vaksinen litt mindre virkning på den indiske varianten.

Den indiske varianten er tidligere oppdaga i nabokommunen Orkland.

– Smittesporinga gir grunn til å tro at den også befinner seg i Trondheim. Men prøvene er ikke sekvensert enda. Men vi forholder oss til at det er en indisk mutant i Trondheim, sier Tiller.

Flere smitteverntiltak

Med bakgrunn i smitten varsler kommunen nye tiltak for å få kontroll på utbruddet. Det er varsla at det blir en pressekonferanse klokka 13.30 mandag ettermiddag.

Den kan du se direkte på nrk.no.

– Flere deler av samfunnslivet vil bli ramma av smitteverntiltak. Trondheims befolkning må nok regne med å leve med tøffere koronatiltak en periode framover, sier Tiller.

Hvilke tiltak som kommer er foreløpig ikke kjent. Men ifølge kommunen ønsker man å unngå at folk møter andre i enda større grad enn før.

– Det som er litt urovekkende nå er at alle de smitta kommer inn med så mange kontakter at det er svært vanskelig å spore smittekilden til en bestemt person man er smitta fra. Vi greier å spore til miljøet, men det betyr at letingen etter smittekilden blir så stor at det er behov for strengere tiltak i Trondheim nå, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller.