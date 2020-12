Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det ser ut som om vi kan få de første vaksinedosene før nyttår. Det har gått raskere enn ventet. Det er gledelig, men stiller store krav, sier smittevernlege, Eli Sagvik.

Vaksinering skal skje på vaksineringsstasjoner rundt om i byen. Ifølge Sagvik vil en av stasjonen være i Midtbyen. Kommunen planlegger også et ambulerende vaksinasjonsteam.

Helsepersonell kan bli prioritert

Regjeringen ønsker å tilby vaksine til hele den voksne befolkningen. I starten får Trondheim begrenset mengde vaksinedoser og må prioritere hvem som skal få.

– Folkehelseinstituttet anbefaler at beboere i sykehjem og omsorgsboliger får vaksine først, så følger eldre over 65 år. De eldste blir prioritert først. Deretter personer fra 18 til 64 år med en eller flere nærmere spesifiserte sykdommer, sier Sagvik.

Det kan bli aktuelt å prioriterer helsepersonell om smittesituasjonen forverres og helsevesenet står i fare for å bli overbelastet.

Ordfører Rita Ottervik ber folk ta ekstra hensyn når det gjelder familiebesøk i jula.

– Vi har alltid invitert til 1. juledags frokost i familien. Men det gjør vi ikke i år. Vi må møtes på en trygg og litt annerledes måte. Det kan vi blant annet gjøre utendørs, sier Ottervik.

Julebesøk på sykehjem

De nærmeste pårørende får besøke sine på sykehjemmene i Trondheim i jula. Kommunen åpner også for at de eldre kan være med på besøk til de nærmeste pårørende.

– Selv om situasjonen er pressa innfører vi ikke nye restriksjoner på sykehjemmene. De kan få besøk av to til tre av de nærmeste pårørende på egne rom, sier Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.

Han forteller videre at de har testa over 8000 personer forrige uke og at nå nærmere 200 som jobber med sporing og testing i Trondheim.

Påbud om munnbind

Politikerne i Trondheim vedtok onsdag påbud om munnbind flere steder etter stor økning i koronasmitten den siste tida. Nå legger de fram tiltak og anbefalinger for jula.

Fra før har kommunen et påbud om munnbind når en reiser kollektivt og med drosje.

Etter lang tid med få smittetilfeller, har smitten økt i Trondheim den siste tiden. Torsdag meldte kommunen om 14 nye smittetilfeller.

– Nå har vi hatt en topp, og vi har også flere ukjente smitteveier enn før. Da er det viktig at vi tar en ekstra innsats og sørger for at vi stopper smitten, sier ordfører Rita Ottervik (Ap) til NRK.

MUNNBIND: Folk i Trondheim må nå bruke munnbind på offentlige steder innendørs og i områder hvor det er mye folk utendørs. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen sier at en av hovedårsakene til smittespredningen er at flere smittede ikke vet at de er smittet.

– Vi har avdekket at ganske mange som har korona ikke vet det selv, fordi de ikke har symptomer. Derfor er det ekstra viktig å bruke munnbind nå, sier Ottervik.

Påbudet som kom i går gjelder i områder hvor er mye folk utendørs og på flere offentlige steder innendørs. Steder hvor det er vanskelig å opprettholde énmetersregelen.