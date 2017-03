Trondheim kommune oppretter lobbyregister

Ordfører Rita Ottervik møtte NRK på sitt kontor mandag ettermiddag, hvor hun informerte om et ønskelig lobbyregister.

Forslaget kommer etter at det i de siste dagene har vært flere mediesaker rundt at Staur-partner og AP-topp Rune Olsø har inngått en avtale til seks millioner. Rita Ottervik har tidligere uttalt at hun synes slike avtaler er «svineri», da hun uttalte seg i Adresseavisen.

– På bakgrunn av det som har skjedd er vi for alle forslag som fører til større åpenhet. Ap støtter derfor forslaget til Venstre om et lobbyregister og at vi er for prinsippet om at man ikke kan være bystyremedlem og samtidig drive med betalt lobbyisme, sier Ottervik.

Mer byråkrati

Spørsmålet om slike register har også tidligere vært diskutert i bystyret. Argumentene mot et slikt register har da gått på at det vil føre til betydelig mer byråkrati.

– I denne situasjonen må vi jobbe med alle tiltak for åpenhet, selv om det blir mer byråkrati. Vi må gjenopprette tilliten og også gå gjennom de etiske retningslinjene rundt lobbyisme. Det er også en beskjed til de som jobber innen slike firma, at de må ha et bevist forhold til hva man kan jobbe med og ikke, sier Ottervik.

Hun påpeker samtidig at dette vil påvirke arbeidssitasjonen til flere av bystyrets sittende medlemmer, inkludert Olsø.

– Det er Rune Olsøs engasjement i Staur som har vært bakgrunn for dette, men det vil berøre flere, og dette er rett og slett tiltak for å gjenvinne tillit for hele systemet, sier Ottervik.

NRK har vært i kontakt med Rune Olsø som vil kommentere saken senere i ettermiddag.