Ronja føler seg trygg med munnbindpåbud – men nå letter kommunen på tiltaket

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg håper alle fortsetter med å gå med munnbind i hvert fall en god stund framover, sier Ronja Nygård.

For trondhjemmeren har kommunens påbud om å bruke munnbind på offentlige steder, skapt en ekstra trygghet.

Samtlige NRK møter i Trondheim sentrum er enige med henne.

– Så lenge vi har denne situasjonen, må vi bare holde på de få våpnene vi har, sier Tor Kløven.

Likevel har formannskapet i Trondheim tirsdag vedtatt å oppheve det generelle munnbindpåbudet i offentlige rom. Påbudet har vart siden 16. desember.

Dette skjer samtidig som det er en økende smittetrend i landet. Oslo stenger ned, og nabokommunene strammer inn.

Munnbindpåbud – hva mener folket? Du trenger javascript for å se video.

Står ikke i stil

Kommunedirektør Morten Wolden peker på lavt smittetrykk i Trondheim som grunnen til ønsket om å lette på påbudet.

Etter en lang periode med mange tilfeller av mutert virus i Trondheim, hvor situasjonen til tider har vært uoversiktlig, har smittesituasjonen roet seg i kommunen.

I helgen ble det kun påvist seks nye tilfeller, alle med kjent smittevei. Det siste døgnet er det påvist fire tilfeller.

– Vi har veldig strenge forskrifter i Trondheim i dag. Når smittetrykket er veldig lavt, står munnbind på offentlig sted ikke i stil, sier Wolden til NRK.

Det generelle munnbindpåbudet blir i ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak beskrevet som et svært inngripende tiltak. Enkelte opplever det så besværlig at de blir sittende hjemme.

Selv om det er påvist god effekt av munnbind, er det ikke lenger et faglig grunnlag for å ha et så bredt munnbindpåbud, står det i den nye forskriften.

IKKE I STIL: Kommunedirektør Morten Wolden mener munnbindpåbud i offentlige rom ikke står i stil med smittetrykket i Trondheim. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Fortsatt anbefaling

Kommuneoverlege Tove Røsstad sier dette ikke betyr at det er fritt fram for å slappe av med smittevernet.

– Vi ønsker ikke at folk skal slutte å bruke munnbind i offentlige rom. Vi tror kanskje vi har berget oss fra videre smitte gjennom dette i tidligere utbrudd, sier hun.

– Men det er veldig inngripende å ha det i forskrift, når folk kan få straff for å gå uten.

Hun peker på at enkelte har fysiske plager, som gjør det vanskelig for dem å gå med munnbind.

– De føler seg kriminalisert hvis de går ut uten, og dette er hovedgrunnen til at det er foreslått å ta det ut av forskriften. Men vi opprettholder det som en sterk anbefaling, sier Røsstad.

IKKE STRAFF: Kommuneoverlege Tove Røsstad vil fortsatt anbefale alle å bruke munnbind, men ønsker ikke at det lenge skal være straffbart for dem som ikke kan bruke det av forskjellige medisinske årsaker. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Ikke enstemmig

Vedtaket om å oppheve påbudet skjedde riktignok ikke uten debatt.

Venstres Erling Moe fremmet forslag om en videreføring av munnbindpåbudet i offentlige rom.

Han tror å gå over til en sterk anbefaling vil forvirre innbyggerne og skape mindre tillit til tiltakene. Særlig om det skulle komme nye utbrudd, og påbudet kanskje må gjeninnføres om noen uker.

– Påbudet har hatt god oppslutning i befolkningen, det har virket oppdragende, og når man tenker over graden av inngripende tiltak, så er kanskje munnbind det minst inngripende, sier han, og henviser til andre kommuner som har vært nedstengt i lang tid.

– Vi ser lys i tunnelen og fortsetter vi i noen måneder til, så er vi der vi skal være. Vi må bare bite tennene sammen bak munnbindet inntil videre.

VIL HA PÅBUD: Venstres Erling Moe argumenterte for at munnbindpåbudet i offentlige steder skulle opprettholdes. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Frps Elin Marie Andreassen sier hun har tvilt seg fram til at hun vil støtte Moes forslag, for å unngå forvirring blant befolkningen, og ikke minst for å betrygge de som for eksempel jobber i butikker.

Senterpartiets Marte Løvik mener på sin side at munnbindpåbudet er svært inngripende, fordi det skjuler nesten hele ansiktet, som er en viktig kommunikasjonskilde.

– Smittesituasjonen må avgjøre hvilke tiltak vi har, ikke frykten for at det kan komme noe om en stund, sier hun.

– I tillegg vil jeg minne om at dette er en fjerning av et påbud, og ikke et forbud – det er en vesentlig forskjell. Man kan fortsatt bruke munnbind, og jeg vil oppfordre alle som kan til å bruke det.

Åtte stemte til slutt for å vedta forslaget, mens tre stemte mot.

MUNNBINDDEBATT: Det ble debatt om munnbindpåbudet i formannskapsmøtet tirsdag 2. mars. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Kan forandre seg fort

Munnbind vil fortsatt være påbudt i situasjoner hvor det er vanskelig å opprettholde mer enn én meters avstand.

Dette inkluderer kollektivreiser, drosjer, frisør, hudpleie, tatovører, og lignende.

Men i kjøpesentre, butikker, serveringssteder, tros- og livssynshus, kulturarenaer og treningsarenaer, går man altså fra påbud til anbefaling.

Dette er de nye tiltakene i Trondheim: Ekspandér faktaboks Formannskapet vedtar å videreføre følgende i lokal forskrift: Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand.

Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser.

Påbud om bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende.

Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.

Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

Registrering av alle kunder på serveringssteder. Formannskapet vedtar å ikke videreføre følgende i lokal forskrift: Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Formannskapet vedtar følgende anbefalinger: Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per uke.

Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Med unntak av butikker/ kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler og ikke utøvere under idretts/ kulturaktivitet.

Kommunedirektør Morten Wolden understreker at de er klare over at ting kan endre seg fort.

– Det er all grunn til å tro at det vil gjøre det i løpet av noen uker. Da må vi vurdere nye tiltak igjen, sier Wolden.

– Jeg tror folk stort sett vil bruke munnbind fortsatt, men kanskje noe mindre ute på gata.

Ønsker fortgang i vaksinering

Kommunedirektøren forventer nye utbrudd i tiden som kommer – spesielt med tanke på at de muterte virusvariantene er mer og mer dominerende.

Wolden håper dermed på fortgang i vaksineringen.

– Vaksinasjonen går dessverre ikke så fort som vi skulle ønske. Vi har kapasitet til å vaksinere 20.000 i uken, men vi får ikke nok vaksiner. Så det er grunn til å tro at denne situasjonen vil vare en stund, sier han i formannskapsmøtet.