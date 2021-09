Trondheim innfører tiltak etter festhelg

Det ble blant annet meldt om at flere besvimte i køene utenfor Trondheims utesteder da Norge ble gjenåpnet. Nå skal kommunen innføre tiltak som minner om de man hadde i helgene før pandemien.

– Politiet og utelivet har beskrevet trengselen som ganske kritisk i en periode, før man fikk kontroll. Det opplevdes nok ganske dramatisk for dem som sto inneklemt i køene, sier kommunedirektør Morten Wolden til Dagbladets Børsen.

Fortsatt gledesrus

– Helga som kommer blir kanskje den mest krevende, siden folk fortsatt opplever gjenåpningsrusen og vil ut for å feire, sier Wolden.

Politiet opplyser at de var uforberedt på at så mange ville ut så tidlig på kvelden. Nå lages planer for en beredskap som minner om helgene før pandemien.

– Det var rimelig kaotisk og kunne blitt farlig, sier seksjonsleder for forebyggende patrulje i Trondheim, Torkjel Rendal

– Jeg synes politiet har laget en veldig god plan inn mot helga – der vi skal bistå med våre ressurser så godt vi kan, seier Morten Wolden til NRK.

Bedre køorden og mindre biltrafikk

Blant tiltakene som iverksettes for å hindre at kaoset gjentar seg, er «bedre» køordninger og mer samhandling mellom politiet og utestedene. I tillegg skal biltrafikk ryddes i de mest beferdede områdene. Brannvesen, ambulansetjeneste og natteravner er varslet og bedt om å bidra, skriver Dagbladet.

Enhetsleder i Trondheim parkering, Trond Loraas opplyser til NRK at det var en del hærverk på biler rundt utesteder i byen under feiringen av gjenåpningen, og at kommunen og politiet ønsker å unngå dette ved å forby parkering nært utestedene i helgen.

– Og for å sikre fremkommelighet for blant annet ambulanse og folk. De venter nok mye folk på byen kommende helg, sier Loraas.