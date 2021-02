Trondheim forbereder strengere koronatiltak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Klokka 13 i dag legger kommunen fram forslag til ny smittevernforskrift. Forslaget skal behandles i et ekstraordinært møte i formannskapet en time senere.

Med bakgrunn i dagens smittesituasjon er det all mulig grunn til å forberede befolkningen på at det vil innføres strengere tiltak i løpet av dagen. Det skriver kommunen i ei pressemelding onsdag morgen.

Tirsdag morgen fortalte kommuneoverlege Tove Røsstad at det var blitt til sammen 27 smittede med den engelske varianten av koronaviruset i Trondheim.

Trondheim kommune opplyser at kun tre personer fikk påvist covid-19 tirsdag. Ingen av disse smittede kobles til utbruddet av den engelske varianten.

Mange møter om saken

Trondheim kommune har innhenta råd fra flere hold i denne saken. Kommunedirektøren har drøfta saken med både Statsforvalteren i Trøndelag, Helsedirektoratet og FHI i dag.

Også Trondheims nabokommuner er med i diskusjonen. Ønsket er å samordne nye tiltak som kan forhindre videre spredning av mutert virus i regionen.

Først oppdaga hos utenlandske arbeidere

Koronautbruddet i Trondheim er knytta til et utenlandsk arbeidsmiljø, men har spredd seg. Hos et byggevarefirma ble en ansatt smitta, noe som førte til at rundt 130 kunder ble satt i karantene. I påvente av testing ble også husstandsmedlemmer satt i karantene.

Tirsdag ble det også kjent at to smittede arbeidere hadde brutt isolasjonen. De skal ha forlatt huset, og dratt på aktiviteter. Forholdet ble oppdaga av vektere som var innleid av Trondheim kommune.

Kommunedirektør Morten Wolden sier kommunen hadde mistanke om at dette kunne skje. De to skal ha fått klar beskjed om at de var i isolasjon.

Kan bli en utrivelig vår

– Det må skje noe med karanteneforholdene. Ellers blir det en utrivelig vår i Norge.

Det sier kommunedirektør Morten Wolden. Han er livredd en ukontrollert spredning av mutert koronavirus.

Morten Wolden sier kommunen avdekker uheldige forhold knytta til innreise og karantene hele tida. Nå vil han at alle utenlandske arbeidere skal gjennomføre karantenetida på hotell.

Trondheim kommune har tatt i bruk pensjonerte politifolk for å sjekke karanteneforholdene til utenlandske arbeidere.