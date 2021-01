Den siste måneden har geoteknikerne i Trondheim hatt mye å gjøre. Mange er bekymret for grunnforholdene de bor på etter kvikkleireskredet på Gjerdrum.

– Folk har vært usikker, engstelig og redd etter hendelsen på Gjerdrum, og det er forståelig.

Det sier teknisk sjef i Trondheim kommune, Tomas Eidsmo. Han leder et eget team som gjør grunnundersøkelser av bakken før det skal bygges nytt i byen.

Trondheim er den eneste kommunen i Norge som har en egen avdeling og eget utstyr for å ta og analysere disse jordprøvene.

Det er nemlig mye kvikkleire og dårlige grunnforhold i Trøndelag. Over 27.000 mennesker i Trondheim bor på kvikkleiresoner, ifølge NVE.

– Det er kanskje den viktigste grunnen til at vi er den eneste kommunen som har egen geoteknisk avdeling, sier Eidsmo.

Oslo kommune har hatt en tilsvarende avdeling, men den ble lagt ned i 1991. Nå bygger de opp kompetansen på geoteknikk igjen. Siden 2016 har de ansatt tre geologer.

– Nå har vi økt byggevirksomhet i kommunen. For vann- og avløpsetatens del, så ser man at det bygges mye mer, for eksempel store tunneler, og da trenger man kompetanse på grunnforhold, sier kommunegeolog i Oslo kommune, Ingelöv Eriksson.

Finner ofte kvikkleire

For boreleder Hugo Rødsjø og kollegaene er ikke kvikkleirefunn uvanlig. Ofte finner de det i allerede kjente kvikkleireområder. Noen ganger også utenfor.

– Folk lurer på hva vi gjør i området og spør hva vi holder på med, om det er i forbindelse med raset eller om det handler utbedring av grunnen, sier Rødsjø.

BORER: Grunnborerne Kjell Ivar Jule og Hugo Rødsjø tar prøver av bakken, fordi det skal legges en ny vann- og avløpsledning i området. Foto: Elina Nordhagen Rydland / NRK RESTER: Overflødig leire fra jordprøven. På laboratoriet konstaterte geotekniker Elin Silnes at leiren var bløt, men ikke kvikk. Foto: Elina Nordhagen Rydland / NRK TEKNISK SJEF: Tomas Eidsmo i Trondheim kommune. Foto: Elina Nordhagen Rydland / NRK

Grensen mellom hva som er kvikkleire og ikke, er klart definert. Men det gjelder å være forsiktig uansett.

– Det som kalles sensitiv leire eller sprøbruddsleire, som er nesten kvikk, behandles også som om den var kvikk, fordi den kan oppføre seg litt på samme måte, forteller geotekniker Elin Silnes.

Kommunen har et eget laboratorium hvor jordprøvene blir analysert. Silnes sier analysene er avgjørende for hvordan byggeprosessen gjennomføres.

Med egen geoteknisk avdeling kan kommunen vurdere grunnforholdene selv. Andre kommuner kjøper slike tjenester av private geotekniske firmaer.

– Det som er forskjellen er at vi har det i huset vårt, og vet at når vi trenger det så har vi det tilgjengelig og ikke på vent, forteller Eidsmo.

ANALYSE: Geotekniker Elin Silnes analyserer prøvene fra Bakklandet i Trondheim på kommunens laboratorium. Foto: Elina Nordhagen Rydland / NRK JORDPRØVE: Prøven fra Bakklandet har ligget i kjøleskapet over natta. Foto: Elina Nordhagen Rydland / NRK FLERE TESTER: Elin Silnes deler opp jordprøven for å gjøre flere forskjellige forsøk på den. Foto: Elina Nordhagen Rydland / NRK EGET LABORATORIUM: Prøvene analyseres i Trondheim kommunes laboratorium. Foto: Elina Nordhagen Rydland / NRK

Kan få fatale konsekvenser

Et kvikkleireområde er ikke nødvendigvis et område med rasfare. Det er ikke farlig å bo på kvikkleire som får ligge i fred, men leirgrunn kan være farlig å jobbe i.

– Det handler om å være om sikker på at vi ikke blir overrasket når vi begynner å grave, sier Eidsmo.

Dersom en grøft skulle kollapse med mannskap i den, kan det få fatale konsekvenser. Derfor er analysene i forkant svært viktig.

Hvis stabiliteten i et område viser seg å være for lav, må det iverksettes tiltak for at det skal bli mulig å bygge trygt. Byggeprosjekter på slik grunn kan bli ekstra dyre på grunn av dette.

– De kan bli dyrere og forsinket, men det er veldig, veldig sjeldent at vi ikke kan gjennomføre prosjekt, forteller Eidsmo.

Han sier prisen ikke går på bekostning av sikkerheten.

– Alle utbyggere vil gjøre ting billig, det vil vi i Trondheim kommune også. Men vi vil likevel gjøre det sikkert, så jeg opplever på ingen måte at man arbeider på kanten av det som er forsvarlig.