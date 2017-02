Trondheim Calling med nytt konsept

Syv håndplukkede artister får muligheten til å vise seg frem for internasjonale plateselskaper som Bella Union og Rough Trade Records, samt radiostasjoner som Amazing Radio og FluxFM.

– Vi har på en måte adoptert pitching av konsept inn i musikkonferansen, så artistene skal i tillegg til å spille konserter på kveldstid, forberede en treminutters pitch som de skal fremføre for den tilreisende bransjen, sier Thomas Ryjord, festivalsjef i Trondheim Calling.

Klare for å ta spranget ut

Bookingansvarlig for Dreamarcher, Fabian Egge. Foto: Grete Thobroe / NRK

Felles for de syv er at de har gjort en del prosjekter, og er veldig klare for å ta et steg videre. Ryjord mener dette kan bidra som et lite puff for å hjelpe artistene. Bandet Dreamarcher fra Odda i Hordaland er et av bandene som har fått denne muligheten.

– Det betyr veldig mye, for vi har jo store ambisjoner om å slå gjennom i utlandet. Norsk metal er jo ofte store i Europa, så det å komme i kontakt med bookingagenter fra for eksempel Tyskland er veldig viktig, sier Dreamarchers bookingansvarlig i Norge, Fabian Egge.

Ble kjent under festivalen i fjor

Bandet ble lansert under Trondheim Calling i fjor, og har siden den gang fått platekontrakt, vært på Europa-turne med Kampfar & Vreid, og starter nå sin Norgesturne.

– Vi er veldig interessert i booking i utlandet. Vi slipper også en ny musikkvideo snart, så det hadde vært fint å få noen som kan gjøre god presse på den, forklarer Kim Christer Hylland i Dreamarcher.

F.v.: Kim Christer Hylland og Ruben Aksnes i post-metal bandet Dreamarcher. Foto: Grete Thobroe / NRK

I tillegg til Dreamarcher er artisten Agy, Elsa & Emilie, bandet Ludvig Moon, Henrik The Artist, Frøder og Hajk de syv heldige som får vise seg frem for de internasjonale bransjeselskapene.