Trondheim bydrift, som er kommunens eget selskap, tar på seg ansvaret for at et dyrehode ved hovedinngangen til Nidarosdomen denne uka ble ødelagt.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider skriver i en pressemelding torsdag at Trondheim bydrift påtar seg ansvaret for skadene. Det kommunale selskapet legger seg flat og beklager at de ikke varsla fra om skadene på nasjonalhelligdommen før det var gått et par dager.

Informasjonsrådgiver Merete Mauland i Trondheim bydrift sier årsaken er svikt i interne varslingsrutiner. Sjåføren som var uheldig å ødelegge nesen på dyrefiguren, gjorde alt riktig og varsla muntlig fra om skaden på feiebilen, men beskjeden gikk ikke videre til de ansvarlige i kirka, som i et par dager var uvitende om hvem som stod bak ødeleggelsene på kirkebygningen.

– Vi hadde satt pris på å få beskjeden litt før, så hadde vi sluppet å anklage asfaltleggerne og kirkevergen som holdt på med arbeid her også, sier direktør for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Steinar Bjerkestrand.

Steinar Bjerkestrand er direktør for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Foto: NRK

Svikt i interne rutiner

Trondheim bydrift skal mandag, når alle er tilbake på jobb, gå gjennom sine rutiner.

Sjåføren oppdagen skaden på feiebilen, men ikke skaden på nesen til figuren på Nidarosdomen.

– Det er veldig beklagelig, og vi legger oss flat. Det er interne varslingsrutiner som ikke har fungert, og det må vi bare rydde opp i, sier Merete Mauland.

Trondheim Bydrift blir nå politianmeldt av Nidaros Restaureringsarbeider.

– Det er synd. Vi beklager hele hendelsen. Nå får vi bare la politiet gjøre sin jobb og så vente på den beskjeden vi får videre, egentlig.

Merete Mauland er kommunikasjonsrådgiver i Trondheim bydrift. Foto: Eivind Stuevold

Hadde satt pris på å bli varsla tidligere

Steinar Bjerkestrand, direktør for NDR, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider sier sjåføren ville oppdaget skaden på dyrehodet ganske umiddelbart, dersom vedkommende hadde gått ut av bilen for å sjekke.

Portalen ble restaurert rundt 1880 med midler fra kong Oscar den 2. Dette som et minne om hans kroningsprosesjon som gikk gjennom portalen i 1873.

Nå blir det opp til Riksantikvaren å finne ut hva som skal skje med det skadde dyrehodet.

– Et alternativ er å hugge ut en ny nese og feste med mørtel. Et annet alternativ er å la skaden være som den er, og så i historiefortellingen senere vise til at det var en bil som skubbet borti veggen i 2017, sier Bjerkestrand.