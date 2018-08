Ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven skal gravide kunne velge mellom oppfølging hos jordmor eller fastlege under svangerskapet. Det er den enkelte kommune som har ansvaret for dette tilbudet.

I Trondheim er derimot ventelistene så lange at det er blitt tilfeldig hvilke gravide som får treffe jordmor, og i fjor fikk bare 70 prosent tilbud om jordmortime.



Etter tilsyn fra fylkeslegen i Trøndelag er konklusjonen klar: Trondheim kommune bryter loven. Kommunen får i tillegg kritikk for manglende prioritering av sårbare mødre, og for dårlig kommunikasjon mellom fastleger og jordmødre.

– Jordmødre har et annet fokus

Trine Harbakk er en av de heldige gravide som har fått time hos jordmor. Hun synes at oppfølgingen har en helt annen verdi enn tilsvarende oppfølging hos en fastlege, som gjerne har mange andre pasienter med ulike behov å tenke på.

– Jordmødre har et annet fokus, mens en fastlege må ha kontroll på mange ting til enhver tid, sier Harbakk.

Trine Harbakk er en av de heldige som har fått time hos jordmor. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Lover bedring før nyttår

– Vi skal rydde opp så fort som mulig, og er ferdige seinest innen utgangen av dette året, sier Camilla Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning. Hun vet ikke hvor lenge det har vært manglende dekning i jordmortilbudet, men lover nå bot og bedring.

Nereid peker på omorganisering som en årsak til at kommunen ikke har klart å levere det lovfestede tilbudet. Selv om Fylkesmannens rapport er foreløpig, sier Trondheim Kommune seg enig i at de har brutt loven. Nå skal rapporten gjennomgås av kommunen, som skal foreta en egen faktasjekk.

Camilla Nereid i Trondheim Kommune aksepterer Fylkesmannen konklusjon, og lover bedring før året er omme. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Selv om jordmortilbudet har vært mangelfullt, betyr det ikke at kvinner har gått gravide uten noen som helst form for oppfølging, forteller kommunaldirektør Nereid.

– Alle gravide har fått en forsvarlig svangerskapsoppfølging, også de som ikke har møtt en jordmor. Fastleger også har kompetanse til å foreta en slik oppfølging.

Var ikke sikker på å få time

Harbakk er nå gravid i 32. uke med termin i starten av oktober. Hun har vært hos jordmor to ganger i sommer, og forteller at hun foretrekker jordmor over fastlegen.

– Fastleger har jo kompetanse, men settingen blir helt annerledes. Jeg blir mor for første gang og vet ikke alltid hva jeg skal spørre om, men jordmødre vet likevel hva de skal fortelle, sier Harbakk.

I vår var hun langt fra sikker på om hun kom til å få time i det hele tatt.

– Jeg ringte i april, og fikk beskjed at det var fullbooket ut oktober. Det var egentlig litt tilfeldig at jeg fikk time til slutt, sier Harbakk.