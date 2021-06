Nå slipper Tom å få en lang pinne i nesen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er mye mer fristende.

Tom Elvebakk ble en av landets første som kunne ta en koronatest, uten å måtte stikke en lang pinne i nesen og i halsen.

I stedet kunne han dra til Norges første teststasjon der man kan ta en spyttprøve.

– Det var en viktig årsak at jeg slipper den tingen i nesen.

Håper flere vil teste seg

Testen bestilles på nett som vanlig, og man får svar etter 1–3 dager. Denne testen kan man derimot ikke ta hvis man har symptomer.

Torkild Raavand er faglig ansvarlig for Midtbyen testsenter i Trondheim. Han håper tilbudet gjør at flere ønsker å teste seg for smitte.

– Dette er for å senke terskelen enda lavere og ta vekk det noen føler er et ubehag.

Selv om teststasjon kommer på det som kan være starten på slutten av pandemien, mener Raavand tilbudet er viktig å få på plass.

– Så lenge det er noen som trenger en koronatest, er det vårt ansvar å tilby tjenester som gjør at terskelen er lav for å teste seg.

SNART FERDIG: Tom Elvebakk får hjelpe til å sjekke om han har gjennomført testen på riktig måte. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Like sikker

NRK har tidligere snakket med Andreas Christensen som er overlege ved diagnoselaben ved St. Olavs hospital.

Han er en av pådriverne bak bruk av spyttprøver. Ifølge ham er denne testen like sikker som den mer etablerte penselprøven.

– Den er på samme nivå når det gjelder både spesifisitet og sensitivitet. Noen studier har spyttprøvene kommet noe svakere ut, men ikke nevneverdig, sier han.

– De velger fortsatt å bruke penselprøver på sykehuspasienter og de som er alvorlig syke når man skal stille diagnosen. Men når man tar prøver primært for å vurdere smittsomhet, så holder spyttprøver med god margin.

HÅPER FLERE VIL TESTE SEG: Torkil Raavand håper spytteprøven vil få folk til å senke terskelen for å ta en test. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Satser på tur med god samvittighet

Tilbake til teststasjonen i Trondheim har Tom Elvebakk snart fått gjennomført testen. Grunnen er en reise til Molde.

– Jeg ble gjort oppmerksom på at jeg måtte ha en attest for å vise at jeg var negativ.

Når folk kommer hit får de utdelt et lite glass med et lite rør i toppen, som de skal samle en viss mengde av spyttet sitt i. Deretter leverer de glasset og kan dra sin vei.

Etter noe trøbbel med testen, gikk det til slutt fint å levere en spyttprøve. Neste stopp blir Molde.

– Da satser vi at på jeg kan dra dit med god samvittighet, sier Elvebakk.