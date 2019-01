– Det går an å si at det har vært et drømmeår for oss som driver med satire og humor, sier Mads Bones, men legger til:

– Det har også vært et viktig år, for i bunnen ligger me too-bevegelsen, som har vært viktig og verdt å rope hurra for. Vi har fått en bevissthet omkring maktstrukturer innenfor flere yrkesgrupper.

Regissør og humorist Mads Bones tror også 2019 vil gi mye å ta tak i. Foto: Morten Andersen / NRK

Regissøren og skuespilleren ved Trøndelag Teater står bak blant annet suksessene Slaget på Testiklestad og Juleevangeliet - The Smash Hit Musical, og takker trønderske politikere for materialet de har gitt ham i løpet av 2018.

For 2018 har vært et kaosår i norsk politikk - og det er trønderne som har skapt de groveste overskriftene.

Giske i gapestokken

Fallet til daværende nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, startet allerede på tampen av 2017. Som en del av me too-bevegelsen fikk pariet totalt åtte varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel fra Giske.

Omdømmeekspert Trond Blindheim er ikke i tvil: 2018 har skadet Giskes renommé for lang tid.

– Han er den mest rutinerte parlamentarikeren vi har i Norge – en dyktig allround politiker med solid erfaring fra ulike departementer. Straffen han har fått med detaljerte medieoppslag er trolig verre enn en voldtektsstraff. Han ble ikke sperret inne, men satt i gapestokken, sier Blindheim, dosent ved Høyskolen Kristiania.

I den første uka av 2018 trakk Trond Giske seg som nestleder. Selv etter året som snudde alt på hodet for Giske, er Blindheim sikker på at trønderen vil vende tilbake til politikken.

– Man skal ikke dømme noen til evig tid i helvete. Tilgivelsen kommer. Jeg tror han kommer tilbake, men ikke i 2019.

Å sparke nedover er sjelden veldig stilig Mads Bones, regissør og satiriker

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Skei Grande i åkeren

Senere i januar snakket Trine Skei Grande (V) om sexryktene som hadde versert om henne i rundt 10 år. Ryktene handler om at hun under et bryllup i Trøndelag hadde sex med en 17-åring i en åker. Da var hun selv 38. «Jeg er ingen overgriper», sto det i fet type på forsiden av Aftenposten.

Trond Blindheim sier dette er saken som har satt dypest spor hos mange. Han karakteriserer den som «veldig pinlig», ikke minst på grunn av hvordan Skei Grande valgte å kommunisere i media og at hun hadde vært sterkt moralsk fordømmende i en me too-sak i eget parti.

Det ble for fristende for gjengen bak Slaget på Testiklestad å lure inn Skei Grande-historien. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– I starten virket det nærmest som om hun la skylden på 17-åringen. Jeg vil kalle det en kommunikasjonsskandale, noe som gjør saken enda verre enn den i utgangspunktet var. Det blir som et slags etterskjelv, sier Blindheim.

Teatermann Mads Bones sier de rett og slett ikke kunne unngå å tulle med denne saken i sin kritikerroste forestilling Slaget på Testiklestad.

– Kona til scenemesteren er kliss lik Trine Skei Grande, vi hadde en kornåker like ved scenen, og i stykket hadde det nettopp vært et skikkelig haraball ... Da alle lå døddrukne rundt omkring, sendte vi henne over scenen med replikken "Bli med mæ du, så ska æ vis dæ nå kulturminna uti kornåkeren".

Bones understreker at å lage satire er en balansegang, og at de for eksempel ikke ville lage komikk av noen som lå nede som følge av me too-avsløringene.

Teigen bidro til Listhaugs fall

Sylvi Listhaug (Frp) gikk av som justisminister i mars. Bakgrunnen var Facebook-posten med følgende innhold: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

En trønder var medskyldig i Listhaugs fall, påpeker Linda Bjørgan, politisk kommentator i NRK. Listhaugs politiske rådgiver gjennom mange år, Espen Teigen, postet innlegget som utløste mistillitsforslag mot henne.

Teigen har sagt at han angret på at posten ble lagt ut. I vinter sluttet han i politikken, til fordel for en jobb som journalist i Nettavisen.

Bjørgan mener det er lurt av ham å «lufte seg» i en periode, men tror ikke han er ferdig i politikken.

Hvem skrev smsen til Liv Signe Navarsete? – Ikke jeg, sa Ola Borten Moe. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Senterparty i Sverige

Da påska så vidt var over, kom en gjeng trønderske Senterparti-politikere i hardt vær. Liv Signe Navarsete fortalte for første gang om tekstmeldingen fra flere år tilbake som lød «Vi har lyst på fitta di».

Avsenderen var tidligere statssekretær Morten Søberg, som da meldingen ble sendt var på hyttetur i Sverige sammen med flere Sp-politikere på lokalt og sentralt nivå. Søberg nektet for å ha noe med meldingen å gjøre. Ingen av hyttetur-deltakerne har tilstått. Ola Borten Moe tok pause som partiets nestleder i drøyt tre uker.

Politisk kommentator Linda Bjørgan sier det er et eksempel på at politikerne selv har stått i veien for politikken i 2018.

– Det er lett å tenke at de bare er mennesker som kan trå feil, men politikere har et særskilt ansvar for å forvalte tilliten de har fått som folkevalgte.

Noe av det som har skjedd er rett og slett for enkelt å spøke med, så vi holder oss unna. Folks fantasi har allerede løpt løpsk. Mads Bones, regissør og satiriker

– Sandberg ER allerede en parodi

I juli reiste daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til Iran, en ferietur som skulle bli enden på politikerkarrieren hans. I alle fall inntil videre.

Med seg hadde han sin nye kjæreste, iranske Bahareh Letnes – og jobbtelefonen sin.

– Per Sandberg sier det meste selv. Det er bare å lene seg tilbake og være tilskuer til showet. Det er vanskelig å parodiere noe som allerede er en parodi på seg selv, sier regissør Mads Bones.

PST slo fast at fremmede etterretningstjenester dermed kan ha fått informasjon de ikke skulle hatt. I august gikk Sandberg av.

Per Sandbergs Iranbesøk sammen med kjæresten Bahareh Letnes ble en av 2018s største snakkiser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

2019: Mer politikk – færre skandaler

– På mange måter viser 2018 at «amerikanske tilstander» har inntatt norsk politikk og norske medier, sier politisk kommentator Linda Bjørgan.

Samtidig legger hun vekt på at medias rolle er å belyse maktmisbruk og å gå mektige mennesker etter i sømmene. I 2019 tror hun imidlertid at selve politikken vil få mest oppmerksomhet.

– Det er valgår og velgerne vil kreve politiske svar, ikke flere skandaler. Siden forrige lokalvalg har mange lokalpolitikere gitt seg - frivillig eller ufrivillig. 2019 blir året der nye lokalpolitikere skal stå fram. Det blir spennende.