Trønderske ordførere reagerer sterkt på mulig tvangssammenslåing

I ukevis har samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre forhandlet om kommunereformen og regionreform bak lukkede dører.

Etter det NRK erfarer har forhandlerne langt på vei landet en avtale, der flere kommuner skal bli slått sammen mot sin vilje.

Ordfører i Nærøy, Steinar Aspli (Sp). Foto: Espen Sandmo/NRK

– Skal man sammenslås så er det viktig at alle kommunene er med på det. Jeg er imot tvangssammenslåing, sier ordfører i Nærøy, Steinar Aspli (Sp) til NRK.

NRK erfarer at Bindal, Vikna, Leka og Nærøy skal tvangssammenslås. Særlig for Venstre har det vært viktig med en sammenslåing av de fire kommunene.

Aspli mener at tvangen vil virke mot sin hensikt. I Ytre Namdal er det kun Nærøy som har fattet et positivt vedtak.

– Vi får se om det blir en ny regjering til høsten. Noen av partiene har jo lovet at man skal løse opp tvangssammenslåtte kommuner, hvis man ønsker det, sier Aspli til NRK.

– Du setter altså din lit til et regjeringsskifte, og at tvangssammenslåingen ikke vil bli gjennomført?

– Ja.

Liker ikke at dette blir tredd nedover hodet

– Dette er kjempeviktige prosesser som vil ha stor betydning for både tilbud og utvikling i området. Det å bli tredd nedover hode en slik beslutning er veldig negativt, sier ordfører i Vikna, Amund Hellesø (Ap) til NRK.

Ordfører i Vikna, Amund Hellesø (Ap). Foto: Espen Sandmo/NRK

Vikna-ordfører reagerer på fremgangsmåten til kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Hvis dette stemmer så synes jeg det er en merkelig fremgangsmåte. For det første så synes jeg det er merkelig for at de bestemmer seg for å tvangssammenslå noen kommuner og at spillereglene endres for tiden som går, sier Hellesø til NRK.

– Det har vært ganske tydelig at der det eventuelt skulle brukes tvang, var i områder med to kommuner hvor den ene sa nei. Slik er ikke situasjonen i Ytre Namdal, sier Hellesø til NRK.

Ørland og Bjugn i Sør-Trøndelag skal bli sammenslått, etter det NRK erfarer. Det samme gjelder for Bindal, Vikna, Leka og Nærøy i Nord-Trøndelag.

Forventer én storkommune på Fosen

Etter det NRK forstår blir Ørland slått sammen med Bjugn, selv om Bjugn etter å ha blitt avvist av Ørland vendte seg mot Åfjord. Ordfører i Ørland tror at sammenslåing med Bjugn er et logisk utfall.

Ordfører i Ørland, Tom Myrvold (H). Foto: Kjartan Trana / NRK

– Som jeg har sagt før, så er jeg prinsipielt mot tvangssammenslåinger. Men hvis statsråden går til det skrittet til å bruke tvang, så mener jeg at Ørland og Bjugn er det klart mest logiske og opplagte alternativet, sier ordfører i Ørland, Tom Myrvold (H) til NRK.

Myrvold påpeker at disse to kommunene allerede har et tett og integrert bo- og arbeidsmarked. Men Ørland-ordføreren tror at det etter hvert vil komme fler sammenslåinger på Fosen.

– Jeg føler meg overbevist om at Fosen etter hvert vil bli én storkommune, og at denne eventuelle tvangssammenslåingen er et skritt på vei dit, sier Myrvold til NRK.

– Svært misfornøyd hvis vi blir nektet en frivillig sammenslåing

Ordfører i Bjugn kommune tar det foreløpig med knusende ro, på tross av at flere medier nå erfarer at de skal tvangssammenslås med Ørland.

Ordfører i Bjugn, Ogne Undertun (Ap). Foto: Bjugn kommune

– Jeg har ikke mottatt noen meldinger om at Bjugn og Ørland skal tvangssammenslås. Jeg forholder meg til at det skal legges frem en kommuneproposisjon og at det etter hvert gjøres et vedtak i Stortinget i juni, sier til NRK.

– Vi har et kommunestyrevedtak om å slå oss samme med Åfjord kommune. Jeg er selvfølgelig svært misfornøyd hvis vi blir nektet en frivillig sammenslåing for å bli tvangssammenslått. Det er i så fall veldig spesielt, sier Undertun til NRK.