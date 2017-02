Trøndere og møringer storhandler DAB-radioer

– Akkurat nå selger vi et par hundre radioer og biladaptere om dagen, forteller kategoridirektør i Coop Midt-Norge, Jack Andrè Hveding.

Onsdag 8. februar klokken 11.11 forsvinner NRK fra FM-båndet i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Jack Andrè Hveding forventer storinnrykk etter at NRK går av FM-båndet. Foto: Privat

«Coop Obs!»-butikker i Trøndelag har fått merke at det nærmer seg slukkedato.

– De siste ukene har det vært mye salg, det har bare steget dag for dag. De går i alle prisklasser, men mange er villige til å investere i en god og fin radio.

Også møringene har merket trykket.

– De siste dagene har vi hatt en tidobling i salget av DAB-radioer og adaptere til bil. Spesielt er det adaptere som har vært etterspurt av kundene. Vi har tatt inn et bra utvalg og håper vi har nok varer utover i uken, sier Ole Johan Stenseth, faghandelsansvarlig ved Obs Ålesund.

En betydelig kostnad

Rundt én million mister NRK på FM fra i morgen. Mange av disse hører radio daglig, og i jobbsituasjoner hvor radio er installert i utstyret.

En av dem er Erik Ree fra Skogn som har brukt over 20 000 kroner på overgangen fra FM til DAB.

– For meg er radio veldig viktig. Derfor har jeg oppdatert til DAB i huset, to biler, to traktorer, jeg har DAB i verkstedet og to øreklokker med DAB, forteller han.

Skogentreprenør Atle Buland mener det koster mye å skifte til DAB. Foto: NRK

Flere har merket at DAB-overgangen koster.

– Vi bruker jo lokalradioen og FM, ikke noe annet. Det å få skiftet i alle maskiner er en betydelig kostnad, sier Atle Buland, skogsentreprenør i Rein Laland.

Større behov etter slukkingen

– Vi får jo en del spørsmål om dekning, lydkvalitet og slukkingen. Da gir vi all den informasjonen vi kan. Jeg opplever at folk er mer skeptiske i forhold til DAB-radioer i bil enn de man kan ha hjemme, sier Hveding.

Det er også det som selger mest forteller han.

11. januar ble gikk NRK av FM-båndet i Nordland, Troms og Finnmark. Coop Obs! merket storhandelen der også.

Hveding mener trykket vil holde seg oppe mot sommeren.

– Det vil nok ta seg opp mer og mer. Jeg tror de fleste vil kjenne på behovet for en radio når slukkingen faktisk har skjedd. Mange vil nok komme i etterkant og vi vil nok merke trykket utover våren og starten av sommeren.

Radiolyttere i Trøndelag og Møre og Romsdal kan fortsatt høre P4, Radio Norge og lokalradio på gamle radioer fram til 21. april. Lokalradio vil fortsatt sendes på FM-båndet.