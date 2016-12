Trøndere med uvanlig fiskefangst

Natt til torsdag var brødrene Kristoffer og Jonas Skjervold, og kompisen Even Eriksrud på fisketur nord i Trøndelag. Etter en liten time fikk de hele tre eksemplarer av den nokså sjeldne, dypvannsarten, spisskate på kroken.

– Den broren min fikk er nok den største som er tatt fra land noensinne. Det føres ingen offisiell norgesrekord, men sånn uoffisielt er det nok rekord, uten tvil, sier Kristoffer Skjervold til NRK.

De tre fiskene veide 12,94 kilo, 7,9 kilo og 5,94 kilo. Norgesrekorden fra båt er på 16,2 kilo, og ble også tatt i Nord-Trøndelag, så sent om i oktober.

Det var nettsiden hooked som først meldte om fangsten.

Kjørte fra Gjøvik for å fiske

To levende spisskater på avkrokingsmatten, før de ble kastet ut i havet igjen. Foto: privat

Mens de aller fleste har tilbrakt de siste dagene i juleselskap, har kompisgjengen brukt jomulen langs trøndelagskysten, i regnværet. De fisker både dag og natt, men den sensasjonelle fiskeplassen de oppdaget, vil de ikke røpe for andre.

– Vi har fått en del meldinger om hvor vi var, men det er nok hemmelig, sier Skjervold med et smil. Men vi hadde jo hørt mye om denne plassen, og Even kjørte helt fra Gjøvik for å bli med på fisketur. Vi har en stor lidenskap for fisking, kan man si, sier Skjervold.

Han ler når han beskriver hvordan de reagerte da de så fangsten de hadde fått.

– Det var bra det var mørkt, for det ser sikkert rart ut for utenforstående. Voksne menn som juble og klemmer hverandre etter å ha fisket, sier Skjervold.

Spisskate Ekspandér faktaboks Bruskfiskart i skatefamilien.

Opptil 1,5 m lang, hoene størst.

Snuten er lang og spiss.

Oversida av kroppen er svært ru med store hudtenner, også undersida er ru.

Lever på blautbotn, vanlegvis djupare enn 200 meter

Finst i kystnære farvatn frå Middelhavet og Nord-Afrika, nord til Færøyene og Finnmark. Kjelde: Store norske leksikon.

Sjelden fisk

Kristoffer Skjervold viser frem den minste spisskaten på 5,94 kilo. Foto: privat

Spisskatene lever vanligvis dypere enn 200 meter og blir sjelden tatt på sportsfiskeutstyr.

– Det er ikke vanlig at man får slike fisker når man fisker fra land, og det er jo en betydelig størrelse, sier marinbiolog, Torkild Bakken, ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Bakken forteller at fisken dukker opp fra tid til annen, men at den er uvanlig. Guttene i Nord-Trøndelag slapp ut fisken etter en liten fotoshoot, den gjør seg nemlig bedre på bilder, enn på middagstallerkenen.

– Fiskene gjør seg ikke som mat, men dette var veldig stas. Vi har fått en del tilbakemeldinger, og det er mange som mener at dette egentlig ikke skal gå an. Til og med fra båt skal man være heldig for å få tre stykker, sier Skjervold.