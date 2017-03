Trøndere bestilte sexdukker som forestiller barn

Det får Adresseavisen opplyst fra senior kommunikasjonsrådgiver Thore Simenstad i Tolldirektoratet.

Politiadvokat, Marianne Høyer, bekrefter til NRK at politiet i Sør-Trøndelag har fått inn et antall anmeldelser. Nå skal politiet etterforske saken og undersøke dukkene for å se om det er snakk om en overtredelse av straffeloven.

Politiadvokat i Sør-Trøndelag politidistrikt, Marianne Høyer, sier at de har fått anmeldelser fra Tollvesenet. Foto: Helene Solheim / NRK

– Hvis det er en sexdukke som er fremstilt som et barn, vil vi vurdere det som en overtredelse av straffelovens paragraf 311 som gjelder fremstilling som seksualiserer barn. Da må vi gå inn i hver enkelt sak fordi disse dukkene er forskjellige, sier Høyer.

Tidlig i etterforskningen

Selv om Tollvesenet har gjort en vurdering, må politiet i Trøndelag også vurdere disse sakene.

– Vi har fått i noen saker, og vi skal etterforske det. Hvis det er snakk om at det er dukker som fremstår som barn som er laget for å ha sex med, så er det straffbart, sier Høyer.

Hun vil ikke si noe mer om hvor mange anmeldelser Trøndelag har fått, eller hvem det gjelder.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningen, sier hun.

Tidligere domfelte

Siden høsten 2016 har Tollvesenet avdekket flere tilfeller hvor norske borgere bestiller og importerer sexdukker fremstilt som svært naturtro barn. Det opplyser Kripos til NRK.

Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold.

Jørn Ferner Bergersen, fungerende avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter. Foto: OLA MJAALAND / NRK

– Jeg kjenner at jeg reagerer voldsomt, når jeg ser dette. Den første ble beslaglagt i oktober, siden da har vi beslaglagt 21. Vi er bekymret og sjokkert, sier Jørn Ferner Bergersen, fungerende avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter, til NRK.

Dukkene er rundt en meter lange. Noen av dukkene har vært pakket inn i barnetepper og hatt barneklær på.

I tillegg skal pakkene ha inneholdt diverse renseutstyr. Dukkene er bestilt av menn i alderen 18–60 bosatt ulike steder i landet.