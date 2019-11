Trønder dømt til forvaring i 15 år for overgrep mot et titalls jenter

Dommen ble forkynt for mannen i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag ettermiddag.

Mannen er dømt til forvaring i 15 år, med minstetid på 10 år. Han får fratrekk for de 344 dagene han har sittet i varetekt. Mannen har tatt betenkningstid.

Han er dømt for seksuell omgang med barn under 14 år. Noen av overgrepene har skjedd ved fysiske møter, andre over nett. Det er i loven sidestilt med voldtekt når barnet er under 14.

– Faren for gjentakelse er nærliggende, både på kort og lang sikt, sa tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen.

Mannen er også dømt til å betale oppreisningserstatning til ti av ofrene. Erstatningen utgjør totalt 960.000 kroner.

Dømt tre ganger tidligere

Dommen er i tråd med påstanden til aktor statsadvokat Kaia Strandjord.

Retten mener at tidsbegrenset fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for mannen i 40-årene.

– Dommen er riktig, og i samsvar med påtalemyndighetens påstand, både når det gjelder skyldspørsmålet og reaksjonsspørsmålet, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.

Forvaring er en type straff med hovedmål om å beskytte allmennheten mot en farlig lovbryter.

Hva er forvaring? Ekspandér faktaboks En type straff der hovedformålet er å beskytte allmennheten mot en farlig lovbryter for fremtiden.

Sones i fengsel.

En som finnes skyldig i å ha begått et alvorlig voldslovbrudd, seksuallovbrudd, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller et annet alvorlig lovbrudd som krenket andres liv, helse eller frihet, kan idømmes forvaring i stedet for fengselsstraff.

Det må være en nærliggende fare for at den dømte på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse.

Straffen har ikke en endelig slutt-tid. Det skal gjøres en sikkerhetsvurdering av om den dømte kan prøveløslates.

Dommen har en tidsramme og gjerne en minstetid. Tidsrammen kan forlenges med inntil fem år om gangen, men en slik forlengelse må skje ved dom.

Kilde: snl.no

– I formildende retning har retten lagt vekt på tiltaltes uforbeholdne tilståelse, sa dommeren, og la til at tiltalte har bidratt til en effektiv og smidig rettssak.

Forvaring legger også stor vekt på behandling.

Domfelte sa under hovedforhandlingen at han er motivert til å få behandling.

– Riktig lengde

Han er tidligere dømt til fengsel for overgrep tre ganger, i 2012, 2015 og 2017. Den siste rettssaken pågikk i Sør-Trøndelag tingrett i oktober.

Soknes mener lengden på forvaringen gjenspeiler alvoret i saken.

– Det gjenspeiler også at det er den fjerde dommen på fem år. Det er nettopp der hovedbegrunnelsen for forvaringen ligger: Gjentantakelsesfaren og at man må må verne samfunnet, forklarer Soknes.

– 15 år er en riktig lengde på forvaringen, sier han.

Mannens forsvarer, Kolbjørn Lium, ba i prosedyren sin om frifinnelse på 13 punkter. Et av argumentene hans var mangel på bevis i flere tilfeller av å instruere barn til å gjøre seksuelle handlinger.

Fant 85.000 overgrepsbilder og -videoer

Sist gang han slapp ut fra fengsel tok det bare timer før mannen igjen begynte å laste ned overgrepsmateriale.

Politiet pågrep ham på ny i desember i fjor. De fant over 80.000 ulovlige bilder og 4.700 ulovlige videoer på datautstyret hans.