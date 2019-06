To styremedlemmer trakk seg etter at Giske ble valgt som styreleder

Trond Giske er den nye styrelederen i Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon (AØF), organisasjonen som eier Folkets Hus i Trondheim.

Et knapt flertall valgte ham som styreleder under det lukkede årsmøtet mandag kveld. 36 stemte for Giske, 29 stemte imot.

Like etter valget trakk to styremedlemmer seg. Begge sier til NRK at de ikke har noe personlig imot Giske.

Mener tidligere leder egner seg bedre

Valgkomiteen hadde innstilt Giske som ny styreleder. Men under årsmøtet fremmet Marit Bosnes benkeforslag om at Tore Helgesen skulle fortsette i vervet.

– Jeg mener Tore ville vært en bedre styreleder til å fullføre prosjektet vi holder på med, sier Bosnes, som har vært nestleder i to år.

– Har det noe personlig med Trond Giske å gjøre?

– Nei.

Grethe Ramsland, den andre som trakk seg fra styrevervet, svarer like kontant på samme spørsmål.

– Jeg har ingen grunn til å stille mistillit til Giske. Men jeg ønsket Tore ved roret.

NRK har ikke lyktes i å få kontakt med Trond Giske. Han forlot møtet før avstemmingen for å rekke et fly.

Tapte kampen mot Giske

Tore Helgesen, som ikke har tilknytning til Arbeiderpartiet, har vært styreleder for organisasjonen fra 2017 til mandag kveld. Han ville fortsette.

– For meg er dette et eksternt styreverv, med mange trivelig og flinke folk. Jeg skulle gjerne tatt to år til, sier Helgesen til NRK like etter at han tapte kampen.

VILLE FORTSETTE: Det kom benkeforslag om at Tore Helgesen skulle få to nye år som styreleder i Folkets Hus. Men flertallet ville ha Trond Giske. Foto: Morten Andersen / NRK

Ifølge Helgesen er det delte meningen om hvorvidt styrelederen skal være ekstern fremover.

– Vi har snudd den økonomiske utviklingen i Folkets Hus og da mente mange at det ikke lenger er behov for en ekstern styreleder.

Årsmøtet forlot Folkets Hus ved 20.30-tiden. Den nyvalgte valgkomiteen skal raskt gå i gang med arbeidet for å finne to nye styremedlemmer. Disse skal velges under et ekstraordinært årsmøte i høst.