Trond Giske må betale 53.000 etter søksmål

Trond Giske blei saksøkt av handverkarfirmaet Salvatori AS etter dei pussa opp badet i leilegheita hans i Oslo.

Handverkarfirmaet og Giske inngjekk ein avtale om oppussing av eit bad i 2021.

Partane blei einige om at arbeidet skulle gjerast i ein periode på fem veker til ein fastpris. Dette førutsette at det ikkje skulle skje noko tilleggsarbeid.

Men etter at arbeidet blei forsinka haldt Giske tilbake delar av kontraktsummen og usemja oppstod.

Samstundes som Giske må betale 53.404 kroner til Salvatori AS får Giske 29.964 kroner i erstatning frå firmaet.

Kravet var opphavleg på opp mot 250.000 kroner. Dermed slepp Giske å betale store delar av kravet.

– Eg er glad for at Salvatori sitt forsøk på å få betalt for fiktive tilleggsarbeid kontant er avvist, skriv Giske i ei tekstmelding til E24.