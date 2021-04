NRK snakket med den glade trønderen, nå bosatt i Asker, like etter finalen lørdag formiddag.

– Det var flinke folk med i finalen, men jeg hadde litt flaks på slutten der, sier han.

Spørrekonkurransen har engasjert nordmenn siden 1987, og interessen ser absolutt ikke til å dabbe av.

– Kan være krevende å ta imot hjelp

Pettersen sier det er stas å vinne den tradisjonsrike spørreleken, som i tillegg til heder og ære innebærer en reisesjekk på 10.000 kroner.

– Når man er glad i quiz henger det ganske høyt.

Påskelabyrinten ble i år også sendt på NRK1 for første gang. Og det er kanskje det å se deltakerne underveis som har skapt ekstra temperatur i debatten omkring bruk av hjelpemidler.

– Det å få inn tips via SMS eller Messenger er faktisk litt krevende, for jeg kan jo ikke være helt sikker på at de har rett. Jeg er dessuten opptatt av at det skal være flyt i samtalen mellom meg og Viggo i studio, og at man kan resonnere seg frem til svaret sammen, sier Pettersen.

Den ferske vinneren legger til at oppgavene har blitt vanskeligere nå når folk kan søke på internett underveis.

Quizmaster Viggo Valle bekrefter at han bestreber seg på å lage oppgaver som ikke lett lar seg google.

– Ellers oppfordres folk til å bruke de hjelpemidler de har tilgjengelig. Det er helt vanlig å be slekt og venner om hjelp, sier Valle.

Sterke seer- og lyttertall

Programsjef i NRK Line Gevelt Andersen er strålende fornøyd med årets Påskelabyrint, som i år altså gikk "i alle kanalar".

– Det nettbaserte labyrintspillet har blitt spilt nesten 3 millioner ganger, og folk har kommet i mål 500.000 ganger. Det er jo helt vilt!

Når det gjelder antall lyttere på P1 og P1+ og seere på NRK1, har vi ikke tallene for røddagene og finalen før over påske. Men tidligere denne uka var antall lyttere oppunder 700.000 og antall seere i overkant av 100.000.

Programsjef i NRK Line Gevelt Andersen tror det blir Påskelabyrinten på TV også neste år. Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

– I tillegg er vi høyt oppe på podkastlistene, sier Andersen.

Programsjefen har naturlig nok merket seg diskusjonen rundt bruk av hjelpemidler, men sier den kommer hvert år.

– Men det blir jo tydeligere på TV. Du ser hvor blikket til deltakeren går. Så får vi heller se på om oppgavene bør bli enda vanskeligere.

– For Påskelabyrinten fortsetter - også på TV?

– Vi må se litt på hvilken form sendinga skal ha, men jeg tror jeg kan svare ja på det.