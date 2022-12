Britisk ekstremvær har fått navnet «Troll of Trondheim»

It's SNOW joke!

Deler av Storbritannia har fått ordentlig vintervær. Snø som blir liggende over natten og temperaturer ned mot ti kalde er ikke dagligdags for dem.

I Storbritannia har kuldebølgen fått navnet «Troll of Trondheim».

En rekke britiske medier slår nå opp navnet stort. Noen har hevdet at Trondheim er byen hvor «den kalde luften kommer fra».

– «Troll of Trondheim» er ikke et begrep som er blitt brukt tidligere, sier statsmeteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt.

Mediene i Storbritannia har omtalt «Troll of Trondheim» mye de siste dagene. Dronebildet i bakgrunnen av kollasjen er tatt over byen Consett i Durham, England. Foto: OWEN HUMPHREYS / AP

Trollete vær

Det er helt riktig at et lavtrykk over østlige deler av Skandinavia nå dytter kjølige luftmasser sørover.

De siste dagene har store deler av Europa, nord for Alpene, fått lave temperaturer på grunn av dette. Samtidig gjør et høytrykk over Grønland at lavtrykkene som vanligvis drar mild og fuktig luft nordover, holder seg på avstand.

Det er dette «trollet» britene nå har fått besøk av.

Er navnet «Troll of Trondheim» inspirert av en ny Netflix-film? Mer om det lenger ned i saken. Foto: Netflix

Tidligere denne uka var det et voldsomt snøvær i Trondheim, som blant annet skapte kaos i trafikken. Siden det, har ikke så mye som et snøfnugg dalt ned.

Denne tredje søndagen i advent er tørr, hvit, kald og klar i trønderhovedstaden. I «land of the troll» som en programleder i BBC omtalte byen vår som søndag morgen.

Siste døgn er den laveste temperaturen i Trondheim målt til 20,2 minusgrader. Målingen ble gjort på Saupstad.

Dødsfall i trafikk-kaoset

Vel, vi har kanskje ikke så mange troll her. Og temperaturene vi har nå, er absolutt ikke uvanlige for oss.

Men i Storbritannia blir «Troll of Trondheim» omtalt som et ekstremvær. Og det er alvor knyttet til snøen og de islagte veiene der. Tre personer har dødd i trafikkulykker denne uka.

For øyeblikket har de det kaldest i Skottland. Det meldes om temperaturer som kan komme ned i 12 grader.

Gresset var dekket av rim og frostrøyken sto ut av munnene på denne bikkjekalde trioen i Hyde Park i London tidligere denne uka. Foto: Alastair Grant / AP

I London har det også vært uvanlig kaldt. Det kan hende de får oppleve temperaturer ned til mellom sju og ni minus i dagene som kommer.

– Så kaldt er det ikke vanlig at man får det der nede. Da skal det ikke like mye til før man bruker begrepet ekstremvær, sier meteorolog Granerød.

De siste dagene har snøen lagt seg enkelte steder.

– Det er en del år siden hele Storbritannia har vært dekket av snø. Men det er jo ikke akkurat det nå heller, påpeker han.

Et lavtrykk over østlige deler av Skandinavia dytter nå kjølige luftmasser sørover. Her fra en snødekket bru i Durham. Foto: Owen Humphreys / AP

Sier navnet Troll of Trondheim er skapt av mediene

NRK har snakket med det britiske Met Office. De sier det er mediene som har døpt ekstremværet.

– Navnet er ikke noe Met Office offisielt har kalt denne trolldommen, sier Nicola Maxey.

Ifølge flere britiske medier skal Jim Dale fra British Weather Service ha vært den første til å kalle ekstremværet «Troll of Trondheim». Deretter skal mediene ha begynt å bruke navnet i stor skala.

En journalist fra BBC forteller NRK at bokstavrimet troll og Trondheim, kombinert med at det ofte er kaldt her, kan være årsakene til navnevalget.

Her hjemme har statsmeteorolog Martin Granerød og kollegaene klødd seg i hodet over navnet.

Det er i alle fall ingenting som tyder på at kulden kommer fra trønderhovedstaden, forklarer meteorologen.

Han spekulerer i om britene er blitt påvirket av den nye Netflix-filmen Troll.

– Det er vanskelig å si, men det er mulig de har hentet inspirasjonen sin derfra, sier han.