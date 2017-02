Rinnan og hans gjeng, Sonderabteilung Lola, infiltrerte, anga og torturerte de som kjempet mot nazistene under andre verdenskrig. Mange av dem ble henrettet. Første februar er det 70 år siden Rinnan selv ble henrettet.

Leder av Justismuseet i Trondheim, Johan Sigfred Helberg, forteller at Rinnan torturerte folk for å få tak i informasjon. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Vi markerer ikke at det er 70 år siden personen Rinnan ble henrettet. Det er 70 år siden en person i Norge hadde gjort noe så grovt at den norske rettsstaten måtte reagere med en dødsdom, sier leder ved Justismuseet Johan Sigfred Helberg.

Lurte motstandsfolk

På Justismuseet i Trondheim står blant annet stolen Rinnan satt på under rettssaken. Den er en del av en dyster fortelling.

– De gjenstandene som ligge her taler sitt tydelige språk. De er et dokument over hva som skjer når et samfunn går fullstendig av sporet, sier Knut Sivertsen som jobber ved Justismuseet.

Rinnan klarte å lure mange under krigen, blant annet Ørnulf Egge som var Sekretær i Norges Kommunistiske Parti.

– Han fremstilte seg selv som motstandsmann slik at han fikk vite hvordan de tenkte og hvem de var, sier Helberg.

Rinnan brukte også tortur for å få den informasjonen han ville ha.

Trodde han skulle overleve

Knut Sivertsen med Justismuseet forteller at Henry Rinnan helt til det siste trodde han ville overleve. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Rinnan hadde store tanker om seg selv og sin betydning for nazistene. Dette gjorde at han trodde han ville overleve.

– En liten stund før han ble ført til retterstedet gikk strømmen i området. Da sa Rinnan «no kjæm dæm», forteller Sivertsen.

Rinnan trodde noen ville komme å redde han.

– Han levde helt til det siste i tro om at han skulle overleve og at noen hadde behov for hans kunnskaper motstandsbevegelsen, forteller Sivertsen.

Rinnan ble etter krigen dømt for 13 mord. 11 av Rinnans hjelpere ble også dømt til døden. To av disse ble senere benådet.

