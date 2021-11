18-åringene Emma Bretun og Ida Tomine Berg går på Strinda videregående skole i Trondheim. De bruker den populære applikasjonen TikTok daglig.

– Når jeg blar på TikTok er det veldig mye forskjellig som kommer opp, sier Bretun.

Noe av det de får opp i feeden, er hvordan de kan manipulere andre ved hjelp av mørke psykologiske triks.

Unge får opp videoer av hvordan de kan manipulere andre. NRK har illustrert en av videoene på TikTok. Illustrasjon: Hans Ludvig Andreassen/NRK

Andre eksempler som ligger ute på TikTok er «Darkest manipulation technique to make someone fall in love» og «Sneaky psychological tricks to make people like you».

Altså hvordan man skal få andre til å like deg.

Oppfordrer unge til å manipulere

– Jeg kan få opp videoer iblant om sånn «how to manipulate people», sier Berg.

18-åringene oppsøker derimot ikke slike videoer selv. De får opp videoene i den såkalte ForYou-siden i TikTok, som er appens egen strøm av innhold.

I videoene oppfordres det for eksempel til å behandle mennesker dårlig for at de skal tilknytte seg til deg.

Psykolog Maria A. Østhassel reagerer på trenden. Hun eier kontoen «Psykt deg» på TikTok og Instagram, der hun legger ut videoer om psykisk helse for ungdom.

TikTok Ekspandér faktaboks Et sosialt medium der brukerne kan dele korte videoer med sang-miming, humor, dansing, eller de kan vise frem sine talenter.

Alle videoene som lages på TikTok, kan deles på andre sosiale medier.

Det går også an å publisere videoene privat, kun for venner og utvalgte følgere.

65 prosent av norske barn i alderen 9 til 18 år er på TikTok.

I brukervilkårene til TikTok står det at du må være 13 år eller eldre for å bruke appen. Dette er basert på personvernloven og 13-årsgrensen i sosiale medier. Kilder: Wikipedia, Barnevakten og Barn og medier-undersøkelsen 2020.

Skremselspropaganda for unge

– Disse triksene dreier seg om å manipulere andre til å like deg. Det er ikke et mål de unge burde ha, sier Østhassel.

– Det er nesten litt mer som skremselspropaganda, fortsetter hun.

Østhassel mener også at påvirkerne på TikTok har et ansvar.

– Jeg tenker det er ekstremt viktig at man er forsiktig med hva man formidler i en slik plattform, og være opptatt av etikk og evidensbasert kunnskap, sier Østhassel.

FRYKTER USIKRE UNGDOMMER: Psykolog Maria A. Østhassel frykter at fokuset på at man skal bli likt kan føre til at flere unge blir usikre og mer selvkritiske. Foto: Kristoffer Myhre

Psykologen mener vi også bør være nysgjerrige på hvorfor slike videoer er blitt populære i sosiale medier.

– Det jeg tror vi ser nå, er at fravær av sosial kontakt gjør at mange oppsøker enkel veiledning for sosiale ferdigheter i det virtuelle livet, fremfor å øve seg i faktiske sosiale situasjoner, sier hun.

Dette kan ifølge Østhassel føre til sosial angst blant unge.

– Fravær av sosial trening og erfaring derimot, kan skape usikkerhet i det sosiale møtet, og i verste fall sosial angst.

Frykter flere vil manipulere

Ungdommene er bekymret for dem som tror de må manipulere for å bli likt.

– Det er det som er det verste utfallet her da, at man får det opp så mye at det begynner å komme i underbevisstheten, sier Berg.

– Hva er det som er skummelt?

– At mange skal gå og manipulere folk. Og det er ikke bra i det hele tatt, fortsetter hun.

Har du sett slike videoer på TikTok? Ja, det kommer ofte opp i feeden min 👍 Nei, jeg har aldri sett det før⛔ Har ikke TikTok 🤔 Det har dukket opp noen få ganger, men jeg blar videre😎 Vis resultat

Ber unge være på vakt

Ifølge tenåringene på Strinda er det på vanskelig å vite hva som er sant og ikke, når det finnes et hav av påvirkere i sosiale medier.

– Jeg tror mye handler om kildekritikk. Man kan skrive at man er utdannet psykolog uten at man er det, og da får man med en gang økt troverdighet, sier Berg.

Dette støttes av psykolog Østhassel.

– En av de viktigste tingene vi kan lære de unge i dag er å bli gode kildekritikere, avslutter hun.