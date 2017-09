Trekker garanti for Trondheim Spektrum

Kommunen tok på seg ansvar for eventuelle overskridelser ved byggingen, men nå blir avtalen trukket. En slik underskrift krever nemlig statlig godkjenning.

Tirsdag ble formannskapet orientert om saken, og Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift, reagerer på det som har skjedd.

– Dette var interessant. Både jeg og andre har jo hatt mistanke om at kommunen har gitt en garanti for et lånedokument som de ikke har ryggdekning for.

– Garantien har ingen begrensing oppad, og var veldig forpliktende og omfattende for kommunen. Nå må Trondheim Spektrum ordne sin egen byggekreditt uten kommunens hjelp, sier Skjøtskift.