St. Olavs hospital kunne søndag melde om at ytterligere en pasient med covid-19 har dødd. Dette er det tredje tilfellet på én uke.

Ved sykehuset har til sammen 13 personer mistet livet med sykdommen i løpet av hele pandemien.

St. Olavs satte også rekord i antall innlagte koronapasienter mandag med 21 innlagte. Dette tallet har holdt seg stabilt høyt den siste uka, og søndag er 20 pasienter innlagt.

Smittetallene i Trondheim har også vært svært høye den siste uka, med over 200 smittede flere dager.

Utsetter operasjoner

Situasjonen har ført til økt press på helse- og velferdstjenestene i byen. St. Olavs hospital meldte mandag at de må utsette planlagte operasjoner.

Dette følger den nasjonale utviklingen de siste ukene. Det er stadig satt nye rekorder i antall smittede, innlagte og dødsfall som følge av koronapandemien.

Situasjonen er så krevende at sykehusdirektøren, ifølge adressa.no mener at kommunen må innskjerpe koronatiltakene.

Paradoksalt nok skjer dette samtidig som vaksinasjonsgraden er høy i trønderhovedstaden.

Ni av ti innbyggere i Trøndelag, over 18 år, har nå fått to vaksinedoser.

Koronasertifikat Ekspandér faktaboks Hva er kravene som gir et gyldig sertifikat? Gyldighet for negativ test: 24 timer fra prøvetidspunkt (i Norge) Gyldighet for vaksine: Beskyttet: telles fra 3 til og med 14 uker fra 1. dose Fullvaksinert. Gyldighet for gjennomgått covid-19: I Norge: Inntil 12 måneder etter positiv test.

I EU/EØS: Inntil 180 dager etter positiv test. Hvor lenge er sertifikatet gyldig? Delen som er basert på fullvaksinerte har foreløpig ingen utløpsdato. PS! Gyldig i inntil 90 dager fra siste nedlastning/utskrift.

Delen som er basert på negativ test er gyldig i inntil:

24 timer fra prøvetidspunkt (i Norge) 72 timer fra prøvetidspunkt (i EU/ EØS) Kilde: EU

Hektisk møteaktivitet om situasjonen

Ifølge kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, skal kommunen ha full gjennomgang av situasjonen med Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet mandag formiddag.

I tillegg skal de tirsdag morgen møte Statsforvalteren. Bekymringen for totalbelastningen på helsevesenet er tema på møtet.

– Vi skal vurdere situasjonen sammen og lage en sak til ekstraordinært formannskapsmøte onsdag. Der vil vi blant annet vurdere å innføre en ny smittevernforskrift, sier Wolden til NRK.

MØTEAKTIVITET: Morten Wolden er kommunedirektør i Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Mange innleggelser i Bergen

I Bergen er 20 pasienter innlagt med covid-19 søndag. Det er det høyeste tallet siden mars 2020, ifølge Bergens Tidende.

Ni av disse er innlagt ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen, forteller om krevende dager på sykehuset, og ansatte som står på som helter. De vurderer daglig om de skal endre beredskapsnivå fra grønt til gult.



– Vi har ni innlagte, det er det høyeste tallet vi har hatt siden korona begynte. Kombinasjonen av dette og at mange andre er syke belaster sykehuset, og det er tøft med bemanning.

Ved Haukeland universitetssykehus er 11 personer innlagt med covid-19. Det er mange pasienter på toppen av det sykehuset har fra før, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen.

– Kombinasjonen med RS-viruset, andre virus og høyt sykefravær gjør situasjonen annerledes enn før.

Natt til søndag var totalt 222 personer med korona innlagt på sykehus i Norge, mens antall dødsfall totalt er på 996.

HAUKELAND: Universitetssykehuset i Bergen opplever stort trykk. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Grei balanse

Overlege i FHI, Preben Aavitsland, sier de følger utviklingen nøye. De tror at antallet inneliggende pasienter vil øke sakte, og kanskje ligge på rundt 300 ved månedsskiftet.

– Det viktigste vi gjør nå for å snu utviklingen er å bidra til at alle over 65 år får sin tredje vaksinedose, sier han.

Han håper man er i mål med dette allerede før jul.

Aavitsland er imidlertid ikke bekymret for at landets sykehus ikke vil klare å takle situasjonen.

– Sykehusene har beredskapsplaner for å håndtere en verre situasjon, og de aller fleste driver nå normalt eller på laveste beredskapsnivå, sier han.

Flere årsaker til presset helsevesen

Overlegen understreker videre at korona bare er én av årsakene til at helsevesenet nå er presset. I tillegg har man luftveisinfeksjoner, problemer med å få ferdigbehandlede pasienter inn i kommunal tjeneste, samt høyere sykefravær.

– Dersom epidemien truer med å gi en betydelig belastning på sykehusene, kan regjeringen sette inn nye tiltak. Dette må veies mot ulempene med nye tiltak for befolkningen, samfunnslivet og næringslivet, sier Aavitsland.

– Vi gir fortløpende råd til regjeringen og synes den har en grei balanse i tiltakene.

Regjeringen innfører eller viderefører disse innreisetiltakene fra 26. november: Ekspandér faktaboks Alle som reiser til Norge, også nordmenn, må registrere seg når de ankommer landet. Dette gjelder både uvaksinerte og vaksinerte. Det gjøres unntak for barn under 16 og utvalgte grupper.

Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.

Regjeringen gjeninnfører krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Dette vil gjelde uansett avreiseland, men ikke for reisende under 18 år.

Karantenehotellordningen videreføres som et tilbud

I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Hittil har plikten kun omfattet personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Denne plikten gjelder for alle som ikke kan dokumentere gjennom koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.

Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.

Regjeringen gjør ingen endringer i reglene om innreisekarantene. Karanteneregelverket vil trolig gjelde hele vintersesongen. Kilde: Regjeringen