Tre siktet etter skudd mot samfunnshus på Frøya

– Det er løsnet skudd mot samfunnshuset fra et sted i nærområdet, sier operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Bernt Tiller.

Politiet fikk melding om skytingen like før klokka to lørdag ettermiddag. Da var det folk som drev og forberedte et arrangement til samme kveld, som varslet politiet. De skal ha blitt skremt av et høyt smell.

– Da vi fikk meldingen var det skutt for en halv time siden. Vi rykket ut med store styrker, sier Tiller.

Tre personer siktet

Politiet pågrep tidlig i går kveld en mann i slutten av 20-årene. Etter hvert som politiet fikk et større bilde av hva som har skjedd, har politiet pågrepet to personer til lørdag kveld.

Tre personer sitter i avhør hos politiet i Trondheim etter skyting mot samfunnshus på Frøya lørdag. Foto: Ronny Teigås

To menn og en kvinne i slutten av 20-årene sitter nå i varetekt hos politiet i Trondheim siktet for grov overtredelse av våpenloven.

De blir avhørt søndag.

– Etterforskningen har vist at saken var grovere enn først antatt, sier Tiller.

Skudd skal ha gått gjennom veggen

Politiet vil ikke si noe mer om hvor mange skudd som er løsnet mot samfunnshuset utenom ett.

– Dette er noe vi må la etterforskningen komme fram til. Det er skutt fra bolig i nærheten, sier Tiller.

Ifølge folk på stedet skal det ha vært ett skudd som har gått inn i veggen og kommet ut gjennom veggen på innsiden av samfunnshuset.

Slik ser det ut på innsiden av Klubben grendahus på Frøya etter at noen skal ha skutt mot huset lørdag mens det var folk i bygningen. Tre personer er siktet. Foto: Ronny Teigås

Avisa Hitra-Frøya skriver at folk var i ferd med å forberede tilstelningen "havets festbord" da man hørte et kraftig smell og at folk reagerte da man så det man oppfattet som kulehull gjennom veggen.

Politiet vil ikke si noe om hvilket eller hvilke våpen som skal være brukt, utenom at det ikke er skutt med luftvåpen.

– Luftvåpen lager ikke slike skader, sier Tiller.

Krimteknikere undersøker området

Krimteknikere er på Frøya og undersøker området. Politiet vil ikke si om det har vært noen foranledning for skytingen.

– Vi vil ha dannet oss et større bilde når vi har fått undersøkt åstedet og området rundt, sier Tiller.