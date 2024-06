Lørdag ble det holdt fengslingsmøter for de tre mennene som ble pågrepet under en omfattende politiaksjon på E6 på Skogn i Levanger på fredag.

Alle tre ble varetektsfengslet i to uker med isolasjon og brev- og besøksforbud. En av mennene har anket kjennelsen fra tingretten.

De er siktet for medvirkning til grov narkotikaovertredelse. Politiadvokat Hanne Sivertsen Berg sier til NRK at saken er alvorlig.

Politiadvokat Hanne Sivertsen Berg. Bildet er fra 2022. Foto: Morten Andersen / NRK

– Siktelsen i seg selv viser at dette er en alvorlig sak. Det samme gjør det faktum at påtalemyndigheten har bedt om varetektsfengsling og at tingretten er enig i behovet for dette, sier Berg.

Politiet holder kortene tett til brystet.

– På nåværende tidspunkt går vi ikke ut med mer informasjon om de siktede, sier Berg.

Hun utelukker ikke at flere kan bli pågrepet i saken.

– Akkurat nå må vi holde alle muligheter åpne. Av den grunn kan vi ikke utelukke at det vil bli flere pågripelser i tiden fremover, sier Berg.

Les også Politiaksjon på E6 – har beslaglagt store mengder narkotika

– Stiller seg uforstående til siktelsen

Advokat Roy Arteid er forsvarer for en av mennene.

Forsvarer Roy Arteid. Foto: Morten Andersen / NRK

– Min klient er en ung mann. Han er siktet for overtredelse av narkotikalovgivningen. Han stiller seg uforstående til siktelsen og erkjenner sånn sett ikke straffskyld, sier Arteid til NRK.

Arteid vil ikke kommentere koblingen mellom klienten hans og de andre siktede i saken.

Klienten er den eneste som har anket varetektsfengslingen. Den må derfor behandles av lagmannsretten, som ifølge Berg tidligst vil kunne skje på mandag.

Arteid vil ikke kommentere koblingen mellom klienten hans og de andre siktede i saken.

Christan Flemmen Johansen er forsvarer for en av mennene. Foto: Fouad Acharki / NRK

Advokat Christian Flemmen Johansen forsvarer en av de andre siktede. Han har valgt å samtykke til varetektsfengsling, men har ikke erkjent straffskyld.

– Han har enda ikke forklart seg for politiet, og vil ta stilling til dette i tiden som kommer, sier Flemmen til NRK.

Tanja Benum Henderson er forsvarer for den tredje siktede. Hun vil ikke kommentere saken i det hele tatt.

Fant store mengder narkotika

Etter pågripelsene ransaket politiet bilene. De ransaket også flere private adresser knyttet til mennene.

Politiet sier at de har beslaglagt en betydelig mengde narkotika. Beslaget er nå sendt til analyse.

Politiadvokat Berg vil ikke kommentere beslagene eller andre etterforskningsskritt de har gjort.

– Vi er tidlig i etterforskningen. Av hensyn til bevisforspillelsesfare ønsker vi ikke å gå ut med de opplysningene akkurat nå, sier hun.