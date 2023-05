Tre personer siktet for frihetsberøvelse

Totalt tre personer er siktet for frihetsberøvelse i Trondheim, skriver Adresseavisen.

En av dem, en gutt i tenårene, ble fremstilt for varetektsfengsling i ettermiddag. Det er satt av tid til fengslingsmøter for de to andre i morgen.

Flere personer har blitt pågrepet i en større politiaksjon som har pågått i byen siden i går kveld. Politiet sier de tror saken dreier seg om intern uro og oppgjør i et kriminelt miljø.

De sier det ikke er fare for øvrige innbyggere i Trondheim.