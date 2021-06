Tre personer siktet etter våpentyveri – safe undersøkt for eksplosiver

Den nasjonale bombegruppa ankom Trondheim med helikopter i 19-tiden søndag kveld. De har undersøkt en leilighet på Lademoen med to bombehunder.

Kl. 21.40 ble tre nærliggende leiligheter evakuert i forbindelse med at en safe skulle åpnes.

Innsatsleder Tor Erik Børstad ønsker ikke å kommentere innholdet i safen, men bekrefter like over midnatt at det ikke ble funnet eksplosiver i leiligheten.

Det var snakk om en safe av betydelig størrelse, over en meter høy.

Evakuerte innbyggere i nabolaget

Brannvesenet var til stede for å sørge for at åpningen av safen gikk trygt for seg.

Etter tre timer med mye politiaktivitet ankom også brannvesenet Lademoen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

I utgangspunktet ble det opplyst om at evakueringen skulle vare i en time, men arbeidet med å sage og bore seg inn i safen tok i overkant av to.

Først like før midnatt fikk de evakuerte lov til å returnere til sine hjem.

Bombegruppa er allerede på vei tilbake til Oslo.

Politiet brukte sag og bor for å åpne safen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Allerede før safen ble åpnet tilsa bombegruppas undersøkelser at det var lite sannsynlighet for eksplosiver inni den.

– Men vi har valgt å evakuere etter råd fra bombegruppa, fordi man aldri kan være helt sikker, sa operasjonsleder i politiet, Wenche Johnsen til NRK rundt kl. 22.

Politiet på vei inn i en av nabooppgangene som evakueres. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Ransaking i forbindelse med våpentyveri

Politiet har vært på adressen på Lademoen siden 15-tiden. Fra rundt kl. 18.30 har det vært flere patruljer og krimteknikere på stedet.

Politiet ble gjort oppmerksom på at det kunne være eksplosiver i eller rundt leiligheten, da den ble ransaket tidligere søndag ettermiddag.

Ransakingen var i forbindelse med et våpentyveri som har skjedd i løpet av de siste dagene. Det ble funnet våpen i leiligheten, opplyser operasjonsleder Johnsen.

Politiets bombegruppe og krimteknikere inne i leiligheten på Lademoen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Tre personer er pågrepet i saken.

– To av dem er siktet for tyveri, og én siktet for grov ulovlig befatning med eksplosiver, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret.

Personene er kjent for politiet fra før. De er i 40-, 50- og 60-årene.

– Det er vurdert som sannsynlig at eksplosiver kan knyttes til saken, og det er derfor vi har tilkalt forsterkninger fra bombegruppa, sa Aftret til NRK i 20-tiden.

Flere politipatruljer sperret av området. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Bombegruppa er en nasjonal bistandsressurs i politiet som involveres rutinemessig når mistenkelige funn av for eksempel eksplosiver skal identifiseres, klareres og fjernes, opplyser politiet i en pressemelding.