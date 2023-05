– Vi jobber med en sak som det er grunn til å tro er knyttet til interne uroligheter og oppgjør i et kriminelt miljø, sier Bente Bøklepp, i en pressemelding.

Natt til onsdag pågrep politiet flere personer, så langt er tre personer siktet i saken.

Framstilt for varetektsfengsling

En av de siktede, en gutt i tenårene, ble fremstilt for varetektsfengsling i ettermiddag. Det er satt av tid til fengslingsmøter for de to andre i morgen, torsdag.

– Vi tror det er flere personer involvert, sier Bøklepp til Adresseavisen.

Den fornærmede er en ung mann. Han er ikke fysisk skadet.

Ikke fare for andre

Politiet kan ikke si mer om saken av hensyn til etterforskningen.

– Det er bevisforspillelsesfare så tidlig i etterforskningen og vi ønsker å få en bedre oversikt i saken og de involverte. Det er grunnen til at vi ikke kan si mer akkurat nå, sier Bøklepp.

Det er ikke fare for øvrige innbyggere i Trondheim, ifølge politiet.