Det har vært mye uvær flere steder i landet denne helga. I Tromsø ble tre fly ble truffet av lyn under innflyvning til Langnes flyplass.

Widerøes to flyvninger fra Bergen og Stokmarknes og Norwegians fly fra Oslo ble rammet av lynnedslagene.

Det bekrefter selskapene overfor NRK.

– Flyet er jo bygd for å tåle et lynnedslag, men det er også prosedyre etter man har hatt et lynnedslag at tekniker må gå over flyet for å sikre at det ikke er skader, sier kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll.

Svært mange passasjerer venter nå på flyplassen i Tromsø på grunn av dette og uværet som herjer i nord.

28 avganger og landinger er forsinket og 13 fly er innstilt.

– Ubehagelig

Brandvoll forteller at man merker det godt når lynet slår ned i en flymaskin.

– Det er forferdelig ubehagelig når lynet slår ned i et fly, for det blir et smell og et lysglimt, men flyene er bygd for å tåle det. Derfor har vi alltid som rutine etter lynnedslag at vi tilbyr debrif til publikum, forklarer Brandvoll.

Det skal ikke ha oppstått noe teknisk svikt på flymaskinene da lynet slo ned, på grunn av flyets lynavledere.

Silje Brandvoll er kommunikasjonsansvarlig i Widerøe. Foto: Ola Helness

Oversvømte veier i Trøndelag

– Det er ganske bløtt i store deler av distriktet vårt, sier Stian Gullvåg til NRK.

Han er trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Midt, hvor de har mye å gjøre i dag.

Søndag er det nemlig sendt ut flere farevarsler på grunn av mye nedbør i Trøndelag. I hele fylket er det gult farevarsel for nedbør, flom, og jord-, sørpe- og flomskred. Mellom Stjørdal og Steinkjer er disse varslene oransje.

Dette skaper trøbbel på veiene flere steder, særlig nord i fylket.

Fylkesveg 6374 fra Einbakkbrua opp til Kvitlia i Indre Fosen er stengt.

– Der har vannet gått over veien og 150 meter av veibanen ligger under vann, så der er vegen stengt og omkjøring er skiltet, forteller Gullvåg.

Fylkesveg 6434 mellom Hafsmoneset og Mjønesnauet er også stengt på grunn av oversvømmelse.

Flere veier i Trøndelag flommer over som følge av mye regn søndag.

Kan bli stengt på kort varsel

Vannet flommer over veien også på flere strekninger, men per nå er det mulig å passere alle disse stedene.

Strekningen som utpeker er E6 mellom Snåsa og Gartland.

Her jobber entreprenøren fortløpende med å lede vannet ned i vannet ned i grøfta og ut i sideterrenget.

– De utfører tiltak med å rense grøftene og åpne opp i brøytekantene, sånn at vannet kan renne ut i sideterrenget og ut av veibanen, sier Gullvåg.

Det er mye slaps og vann i veibanen på E6 i Grong. Foto: Statens vegvesen

Disse strekningene kan bli steng på kort varsel på grunn av mye vann i veibanen:

Fylkesveg 720 Olsøykrysset og Foss

Fylkesveg 720 mellom Malm og Verrabotn

Fylkesveg 6924 og 6330 mellom Malm og Åfjord

– Det anbefales ikke at personbiler kjører på disse strekningene nå, skriver Vegtrafikksentralen midt på Twitter.

Disse strekningene har områder med mye vann i veibanen, men er fortsatt åpne:

E6 mellom Snåsa og Gartland

E6 mellom Kvithammer og Stjørdalen

E14 ved Trobekkneset

Fylkesveg 718 mellom Rissa og Hasselvika ved Galgeneset

Ber folk holde seg oppdatert

Mye smelte- og regnvann gir økt fare for vannplaning og kan hindre framkommeligheten. Gulvåg ber folk være oppmerksomme dersom de skal ut å kjøre i dag.

– I dag er det veldig viktig å holde seg oppdatert på trafikkmeldingen, enten via radiokanalen NRK Trafikk eller at man følger med på nettsida 175.no, der publiserer vi hele tiden oppdaterte trafikkmeldinger, sier Gullvåg.

Dersom du skulle komme over et område med mye vann bør du huske på dette:

– Da bør man i hvert fall få redusert farta betraktelig for å redusere faren for vannplaning, sånn at man ikke mister kontrollen over kjøretøyet.

– Kommer man til en strekning og ikke vet hvor dypt det er, er det fornuftig å ikke kjøre over. Det er jo knyttet til fare for havari på biler. Da bør man eventuelt stoppe å vurdere dybden sånn at man ikke tar noen unødvendige sjanser.