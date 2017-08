Tre bygg i brann på Byneset

– Det er det et småbruk som står i brann og et våningshus kommer til å brenne helt ned. Det har tatt fyr i omliggende bygninger, en driftsbygning og et stabbur, som brannvesenet sier at det er godt håp om å få berget, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen.

Politiet fikk melding om brannen av et vitne som passerte gården klokken 4.06 natt til fredag.

– Det gjort rede for alle som bor i huset. Det var fem personer som bodde der, to voksne og tre barn. Tre av dem er kjørt til legevakta til behandling fordi de har pustet inn røyk, forteller Hollingen.

– Brannvesenet mener å ha kontroll, og de lar våningshuset brenne kontrollert ned, sier operasjonslederen videre.