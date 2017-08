Politiet fikk melding klokka 09.34 om ulykken, som skjedde i Fjær litt sør for Bangsund på fylkesvei 17.

Ulykken i Bangsund skjedde i 09.30-tiden mandag formiddag. Foto: Espen Sandmo / NRK

– En trailer og en personbil er involvert, to personer satt i traileren og en i personbilen. Skadegrad er ukjent for oss per nå, men de er alle kjørt til sykehuset Namsos i ambulanse, sier operasjonsleder Morten Mørkved i Trøndelag politidistrikt til NRK klokka 10.35.

Lettere og moderate skader

– De to i vogntoget er tilsynelatende uskadd, men sendt til sykehus for kontroll. Vi avventer tilbakemelding på skadeomfanget, sier lensmann Sven Viken til NRK i 11.15-tida.

Helse Nord-Trøndelag opplyser i 11.40-tida at en mann i 60-årene fikk moderate skader i ulykken. En mann i 40-årene og et barn fikk lettere skader i ulykken, opplyser Helse Nord-Trøndelag.

Krimteknikere undersøker ulykken

Frontkollisjonen skjedde på en rett strekning i en 80-sone, og politiet har snakket med flere vitner på stedet.

– Vi har startet etterforskning. Ulykkesgruppa er kontaktet og kriminalteknikere er også på tur, forteller operasjonsleder Mørkved.

Vegen er stengt i området, og det er omkjøring via fylkesveg 760 Grong. Vegen skal etter planen åpne igjen klokka 1

– Det er lange køer her. Ulykken har skjedd på en oversiktlig og rett strekning i en 80-sone, sa NRKs fotograf på stedet Espen Sandmo klokka 10.15

