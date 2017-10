Tørste tyver var kun ute etter varm Ringnes – selv kassaapparatet fikk stå i ro

De visste hva de var ute etter, tyvene som natt til søndag knuste en rute og brøt seg inn i nærbutikken på Sandviksberget i Osen i Sør-Trøndelag. 72 varme Ringnes-bokser ble fangsten. Alt annet fikk stå i ro, også kassaapparatet.

– Vi har mange ulike ølmerker i hyllene, men det var kun Ringnes de forsynte seg av. De tok alt, bortsett fra lettølet, humrer butikkeier Rigmor Moen Aarstein, som ikke greier annet enn å se det humoristiske i saken.

– De burde jo tatt det som stod på kjøla! Det hadde iallfall jeg gjort hvis jeg var tyv, sier hun.

Selger nesten ikke Ringnes

Det var søndag morgen at en nabo oppdaget at det ene butikkvinduet var knust. Aarstein fryktet at det var stjålet varer for store verdier, men hun kunne raskt konstatere at det kun var øl som hadde forsvunnet.

Brøt seg inn: Tyvene knuste et vindu for å komme seg inn i butikklokalene. Foto: Rigmor Moen Aarstein

– Ikke engang kassaapparatet var rørt. Heldigvis. Det er den knuste ruta som blir kostbart i denne saken, sier butikkeieren.

Aarstein forteller videre at hun ikke tror det er lokale folk som har vært på ferde.

– Vi selger nesten ikke Ringnes, så det er nok ikke folk herfra som gjort det. Det var sikkert noen veldig tørste Ringnes-glade tyver som kjørte forbi, sier hun.

Ønsker tips

Politiet har vært på stedet og gjort åstedsundersøkelser.

Lensmann Tor Flasnes i Bjørnør sier til Fosna-Folket, som omtalte saken først, at han håper på hjelp fra publikum for å løse saken. Observasjoner fra området rundt butikken fra lørdag ettermiddag til søndag morgen er av interesse.

– Om noen har dårlig samvittighet, så kan de kontakte butikken og ordne opp, sier Flasnes til Fosna-Folket.