22 år gamle Essam Elkorghli skulle egentlig vært på vei til Norge og Isfit. President Donald Trumps innreiseforbud satte en stopper for det.

– Da innreiseforbudet ble undertegnet 27. januar skjønte jeg at jeg ikke ville få komme inn i landet igjen på grunn av min nasjonalitet, forteller Elkorghli.

– Heldig som var i USA

Selv om han ikke kan delta på festivalen han lenge har gledet seg til, mener han at det kunne vært verre.

– Jeg var heldig som var i USA da innreiseforbudet ble innført. Jeg har ei venninne fra Yemen som er på utveksling i Danmark. Hun er nå bekymret for at hun ikke skal få komme tilbake igjen, noe som setter to og et halvt år med studier på spill, sier Elkorghli.

Hver gang han reiser fra USA må han søke om visum på nytt. Dette har han gjort flere ganger og han har alltid fått komme inn i landet. Den sjansen tør han ikke ta nå.

– Jeg har ett og halvt år igjen av studiene og vil ikke risikere dette, sier Elkorghli.

Det var Under dusken som først omtalte saken.

– Veldig ironisk

Dag Audun H Kårtvedt er presseansvarlig i Isfit og mener hele saken er ironisk. Foto: ISFiT

Ledelsen i Isfit har hatt løpende kontakt med Elkorghli, men forteller at det er lite de kan gjøre.

– Vi er veldig lei oss og skulle ønske det var noe vi kunne gjøre. Det føles litt håpløst å skulle utfordre noen som er så store, sier Dag Audun H. Kårtvedt som er presseansvarlig i Isfit.

Årets tema på festivalen er diskriminering.

– Det som er ironisk er at vi samler folk fra hele verden for å snakke om diskriminering, og det er jo akkurat det dette er, sier Kårtveidt.

Isfits president Kristine Bjartnes har sendt brev til både utenriksminister Børge Brende og Norges ambassadør i USA Kåre Aas. I brevet krever hun at de bistår Isfit i denne saken.

Stoppet ved granska i august

Elkorghlis nasjonalitet har også tidligere skapt problemer for ham ved innreise til USA. Sommeren 2016 deltok han på en internasjonal sommerskole ved Universitetet i Oslo.

– Da jeg returnerte til USA ble jeg stoppet på flyplassen. I tre timer og måtte svare på spørsmål om religion, familie, hjemlandet mitt, studiene mine og lignende, forteller Elkorghli.

Han mener innreiseforbudet er irrasjonelt og basert på generalisering.

– Jeg tror dette er en måte å få Trump til å fremstå som en mann som holder sitt ord. Under sin kampanje sa han at han ville stoppe alle muslimer som forsøkte å komme inn i landet.