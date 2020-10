Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi får ikke lov å gå på butikken, vi får ikke lov til å gjøre noe.

Tor Esp er i karantene sammen med sin samboer. Lørdag 10. oktober besøkte de utestedet Lille London i Trondheim.

I ettertid har 800 av gjestene som besøkte utestedet i perioden 7.–10. oktober havnet i karantene.

Fikk ingen beskjed

– Vi dro dit klokka 20 og satt der i noen timer. Der var vi sammen med et vennepar av oss, også de er i karantene, sier Esp til NRK.

Da Esp og samboeren besøkte utestedet lørdag, var det ingenting som tydet på smittefare ved å oppsøke utestedet.

– Ikke i det hele tatt. Da vi kom inn måtte vi registrere telefonnummer. Det gjorde både vi og venneparet vårt, men vi fikk ikke beskjed om at det hadde vært noen innom som de mistenkte hadde koronaviruset, forklarer Esp.

Nå viser det seg at utestedet tidligere den lørdagen visste at en tidligere besøkende hadde fått påvist koronasmitte.

Visste om smitte lørdag

Lørdag 10.oktober fikk Lille London en telefon fra smittevernkontoret, der det ble klart at en gjest som besøke utestedet onsdag, hadde fått påvist koronasmitte.

Daglig leder Geir Lima, syns det er en trist sak.

– Det er ikke vi som har dratt inn smitten ved Lille London. Vi har fulgt alle rutiner, lover og regler som er pålagt oss av smittevernkontoret og covid-19 folderen som er lagt ut fra NHO og Folkehelseinstituttet.

Først da en ansatt på utestedet søndag 11. oktober også fikk påvist smitte, valgte de å stenge ned baren.

Esp som besøkte utestedet denne lørdagen, skjønner lite av at utestedet ikke stengte ned da de fikk beskjed om den smittede gjesten.

– Når de har hatt inn en smittebærer, burde de ha tatt umiddelbare grep og stengt Lille London, sier Esp.

At utestedet også hadde mistanke om at en ansatt var smittet, mener han burde vært en ekstra god grunn til at utestedet burde stengt ned tidligere.

Lima er ikke enig i kritikken, og mener de har fulgt retningslinjene.

– Vi spurte om det var spesielle tiltak vi måtte sette i verk, men fikk til svar fra smittevernkontoret at vi ikke skulle gjøre noe akkurat nå, bortsett fra at ansatte den kvelden måtte være ekstra varsomme og ha lav terskel for å teste seg om de fikk symptomer, sier Lima.

Han sier to ansatte ved Lille London smittet.

– Begge er i fin form. Den ene har milde symptomer og den andre hadde først høy feber, men er nå på bedringens vei, sier Lima.

FHI: Karanteneregler Ekspandér faktaboks Dette er reglene for deg som er i karantene: Ikke gå på skole eller jobb

Ikke ta offentlig transport

unngå besøk

Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre

Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek

Dere som bor sammen, kan omgås normalt

De du som bor sammen med, er ikke i karantene

Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes

Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering Til deg som venter på prøvesvar: Hovedregelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. Dine husstandsmedlemmer behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon. Dersom testen ble tatt uten at du har mistanke om at du har covid-19 (det vil si at du hverken har symptomer eller har vært direkte utsatt for smitte) er det ikke nødvendig å holde seg hjemme i påvente av prøvesvar. Dette kan for eksempel gjelde hvis du skal reise til et land som krever test, skal besøke en institusjon som krever test eller deltar i forskningsprosjekter. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Vurderer strengere tiltak i Trondheim

Over 1000 personer i Trondheim har havnet i karantene de siste dagene. Ordfører Rita Ottervik, ber folk om å være sitt ansvar bevisst.

– Vi har god testkapasitet og dyktige smittesporere som gjør at vi har god oversikt over smitteveiene. Men det er et urovekkende antall, så her må folk ta ansvar hvis de har vært innom disse stedene. De må gå i karantene og teste seg, sier Ottervik til NRK.

Ottervik sier de vil vurdere om det skal iverksettes egne tiltak i Trondheim på grunn av smitten den siste tiden.

– Vi har korona på dagsorden på formannskapsmøte over helga. Da må vi ha en vurdering, og vi vil lytte til faginstansene. Men i første runde så må vi henstille folk om være forsiktige.

Over 1000 koronatester er tatt det siste døgnet i Trondheim. Ordføreren tror trykket på testing vil fortsette.

– Jeg tror tallet kommer til å være høyt en god stund framover, for det er så mange som blir satt i karantene, sier Ottervik.