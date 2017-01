Togpassasjer blir flytta

Passasjerar med det sterkt forseinka toget Trondheim-Oslo vert flytta over i neste tog til Oslo. Overflyttinga skjer på Dombås no snart. Toget som gjekk frå Trondheim kl. 13.20 har fått fleire stopp undervegs på grunn av teknisk svikt. Toget passasjerane no blir flytta over på gjekk frå Trondheim kl15.30 og skal etter ruta vere i Oslo kl. 22.05, men også dette toget blir no ein del forseinka.