Tog stenger toaletter: – Flaut at vi må kjempe for noe slikt i Norge

Saken oppsummert: Laila-Beate Thomassen-Paulsen var tidligere i august på en lang togtur uten mulighet til å gå på do. To av tre toaletter var stengt hele turen, og det tredje ble tomt for vann etter hvert.

Mage-tarmforbundet mener togselskapene bryter loven ved å stenge toalettene.

Togselskapene SJ Nord og Vy har ansvaret for strekningene der toalettene var stengt. De har full forståelse for frustrasjonen, og påpeker samtidig at det er sjelden at alle toaletter er stengt samtidig.

Generalsekretær i Mage-tarmforbundet, Mads Johansson, synes det er flaut at de i Norge i 2024 må kjempe for tilgang til toalett. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det var nesten som å se et kuslipp på sommeren når kyrne kommer ut av fjøset etter en lang vinter. De sprang om kapp for å komme først til toalettet, og enkelte så ut som de holdt på å dra ned buksa på tur bortover.

Ifølge Laila-Beate Thomassen-Paulsen var det dette som skjedde da toget mellom Hamar og Trondheim stoppet og folk endelig kunne gjøre sitt fornødne.

Etter ferie på Sør- og Østlandet skulle hun vende hjem til Senja. Deler av turen valgte hun å ta med Rørosbanen.

– Da tok jeg selvsagt for gitt at mulighet til å gå på do var inkludert, sier hun.

Thomassen-Paulsen har irritabel tarmsyndrom, en lidelse som omtrent 15 av 100 nordmenn har.

Magesmerter og diaré er vanlige plager. Derfor fikk hun klump i halsen av beskjeden som kom over høyttalerne kort tid etter at toget forlot perrongen.

– To av tre toaletter var stengt. Da tenkte jeg: Toget er fullstappet – hvordan skal dette gå? De burde jo ha fikset toalettene før avgang, eller byttet togsett.

Noen timer senere kom nok en beskjed over høyttalerne, som gjorde turen enda verre.

Laila-Beate Thomassen-Paulsen har irritabel tarmsyndrom og trenger rask tilgang på toalett. Da hun tok tog uten mulighet for å gå på do, hadde hun heldigvis en god dag, sier hun. Foto: Laila Thomassen-Paulsen

– Ulovlig

– Beskjeden var at det tredje toalettet var tomt for vann, sier Thomassen-Paulsen.

Mange passasjerer ble fortvilet, fortsetter hun:

– Noen hadde med barn, og det er jo en kjent sak at barn må få gå på do når de trenger det. For min del kunne det blitt virkelig ille, men heldigvis hadde jeg en god dag akkurat denne dagen. Det var flaks.

45 minutter før ankomst i Trondheim, stoppet toget for en 30-minutters toalett-pause. Da hadde passasjerene vært helt uten toalett i halvannen time.

I 2021 fikk busselskapet AtB i Trøndelag smekk på lanken etter å ha stengt toalettene på sine seks langdistansestrekninger. De argumenterte med trafikksikkerhet, men Diskrimineringsnemnda slo enstemmig fast at praksisen var ulovlig. Vedtaket har virkning som en rettskraftig dom.

– Å stenge toalettene som togselskapene gjør, er derfor lovbrudd, sier generalsekretær i Mage-tarmforbundet, Mads Johansson.

Det var de som gikk til sak mot AtB. Nå truer de med å gjøre det samme mot togselskapene.

Mads Johansson mener vi trenger en oppvåkning: – Mangel på toalettfasiliteter kan føre til isolasjon. Foto: Ragnhild Elnæs/Kolonihaven.no

Vil bruke tiden på noe annet

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av mage- og tarmsykdommer. Det nasjonale forbundet jobber for rettighetene til disse pasientene. Johansson sier at tilgang til toalett er noe av det de bruker mest tid på.

– Det er flaut at vi må kjempe for noe slikt i Norge. Jeg kunne tenkt meg å bruke tiden min på noe annet, sier han.

Petra Cyvin Storås har tidligere fortalt at de hyppige toalettbesøkene er det verste med å ha inflammatorisk tarmsykdom :

Forstår frustrasjonen

NRK har fått se noen av tilbakemeldingene om togturer uten toalett som Mage-tarmforbundet nylig har fått.

På Gjøvikbanen i sommer skal passasjerer ha møtt bare stengte toaletter. En ansatt skal ha sagt at de ikke hadde tid til å holde dem åpne.

På Kongsvingerbanen, også det i sommer, var skiltet «beklager, ute av drift» klistret på alle toalettdører.

Vy har ansvaret for disse strekningene. SJ Nord for Rørosbanen.

Selskapene skriver til NRK at dette ikke skal skje, og at de forstår frustrasjonen – spesielt for de med ekstra behov.

– Det er ikke ofte vi kjører med alle toalettene stengt. Men det skjer det også, dessverre. Grunnen til at vi velger å kjøre uten toaletter, er at alternativet er å innstille toget, sier pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen.

Ifølge henne har Vy nå iverksatt tiltak:

– Etter sommeren har vi satt ut flere tømme- og fylleanlegg der vi parkerer togene våre på natten, for å øke kapasiteten. Vi ønsker at alle skal ha en god opplevelse når de reiser med oss, og håper at dette tiltaket skal redusere utfordringene med stengte toaletter.

SJ Nord sier at stenging av toaletter på deres tog er svært sjelden. Beregninger de har gjort viser at litt over ett toalett stenges hver måned på alle strekninger. Samtidig bekrefter de at alle toaletter var stengt mellom Røros og Trondheim under turen til Laila-Beate Thomassen-Paulsen.

– Vi sender ikke av gårde tog uten fungerende toalett, men i dette tilfelle oppsto problemet underveis, skriver pressevakt Eva Paulsen i en e-post.

Hun er glad for at personalet tok en 30-minutters toalett-pause som til en viss grad bøtet på utfordringen.

Visste du at handikapskilt landet over er i ferd med å byttes ut med nye?

Oppvåkning

Johansson i Mage-tarmforbundet mener vi må få strengere nasjonale føringer. Jernbanedirektoratet på sin side sier at det allerede er et tydelig krav om fungerende toaletter i alle region- og fjerntog.

Samferdselsdepartementet tar ikke lett på problemstillingen, men skriver i en e-post til NRK at de har «en klar forventning om at toalettene på togene skal fungere».

– Det trengs en oppvåkning. Stengte toaletter rammer hele befolkningen, men spesielt alle som sliter med tarmlidelser. Dette er et stort problem, fordi det kan skape isolasjon, sier Johansson, og legger til at tilgang på toalett er anerkjent av FN som en menneskerett

Han mener vi aldri hadde akseptert et forbud mot å spise og drikke på tog.

– Og vi skal heller ikke akseptere at vi ikke får gå på do.