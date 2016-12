Tog kjørte inn i tre på Dovrebanen

– Vi har fått melding om at et regiontog i retning Oslo står mellom Tretten og Losna. Det er meldt om skader på strømavtakeren på toget etter at de har kjørt på busker og et tre som vær og vind har revet over ende i natt, sier pressevakt Harry Korslund i Jernbaneverket til NTB.

Hvor lang tid det vil ta før mannskapene er på plass og får fjernet toget, var tirsdag morgen svært usikkert. De om lag 25 passasjerene om bord blir tatt hånd om og det jobbes ifølge NSB med å få fram drosjer slik at de reisende kan bli kjørt videre.

– Det er imidlertid vanskelig å komme fram til stedet, opplyser pressevakt Håkon Myhre i NSB til NRK.

Men også flere andre steder førte uværet til problemer for togreisende. På Østfoldbanen på svensk side av grensen har flere trær veltet over kjøreledningen, men her er det i første rekke godstrafikken som er berørt.

– På Vestfoldbanen er det meldt om trær over sporet mellom Larvik og Åklungen. Der er det stengt inntil videre, sier Korslund.

Og på Jærbanen førte saltføyke fra sjøen til at lokaltrafikken på strekningen Egersund-Varhaug ble innstilt mandag. Her har fjerntrafikken kunnet kjøre gjennom, sier Korslund.

