– Det var noen som satt fast der fra før, så jeg skulle ut å hjelpe dem, men da satte jeg meg fast selv, sier Tobias Guin.

Åtteåringen var på vei til skolen, da han så at noen sitte fast i gjørma ved Nesset samfunnshus i Levanger i Nord-Trøndelag.

– Da var vi tre som satte fast, men hun ene kom seg ut selv. Jeg satte fast i nesten to timer. Da ble jeg kald og skitten, sier Tobias.

– Var litt redd

Totalt var det fem som på et tidspunkt satte fast i gjørma, men noen av dem kom seg løs og fikk varsla lærere ved Nesheim skole. Lærerne prøvde å få resten ut av gjørma, men måtte til slutt be brannvesenet om hjelp.

– Brannvesenet hadde på blålys, og så kom politiet etter dem, og en liten brannbil etter dem igjen. Så klarte de å trekke meg opp, forteller Tobias.

– Var du sikker på at det ville gå bra?

– Nei, ikke hele tiden. Jeg visste ikke om de ville få meg løs eller ikke. Jeg var litt redd.

Denne gjørma var det ungene satte seg fast i. Stedet er et anleggsområde ved den nye fotballbanen som er under oppføring på Nesset i Levanger. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Halve gutten stakk opp

Pappa Terje Guin ble ringt opp av skolen i halv ti-tiden med beskjed om at sønnen satte fast og at brannvesenet var på vei.

– Da jeg kom dit så jeg halve gutten som stakk opp, så det var ikke noe trivelig. Men brannvesenet var i gang, og da gikk det ganske fort.

Ingen av barna trengte helsehjelp etter hendelsen.

Tobias var kald og bløt, og dro derfor hjem med faren for et varmt bad.

– Vi tok litt fri fra morgenen av. Dro hjem og tok et bad, litt kakao og mat, og så ville han tilbake på skolen igjen. Så det går bra, forteller pappa Terje.

Avsperret

Stedet de satt fast på er et anleggsområde ved den nye fotballbanen som er under oppføring på Nesset i Levanger.

Da NRK møtte Tobias og Terje der onsdag ettermiddag, var området allerede avsperret av entreprenøren.

– I ettertid ser vi det er greit at det er stengt av, men jeg har ikke tenkt over at det kunne være noe skummelt tidligere. At det skulle være så bløtt visste jeg ikke, det er jo en fotballbane, sier Terje.

– Men det er bra at det er tatt tak i nå.