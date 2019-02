– Det er dompapen, sier Åsmund Haugen Midthjell (2) mens han viser frem en av lekefuglene de har i avdelingen.

Enten det er storfugl, svarttrost, gjøk, blåmeis eller dompap – barna i Røysing barnehage i Trøndelag har lært en hel del om arter som finnes rett utenfor døra. Under vinduet i barnehagen henger det bilder av ti forskjellige fugler.

I vinduskarmen står tilsvarende plysjfugler. De yngste barna i barnehagen har lært seg hva fuglene heter, hva de spiser, hvor de bor og hvilke lyder de lage

Fuglekassene i nærområdet er av ekstra interesse for de små.

– Det har vært blåmeis i dem, så barna er veldig ivrig med å se om fuglene kommer for å mate. Selv om de ikke når opp, så forklarer vi voksne det vi kan, sier Toril Elstad, assistent i barnehagen.

Men de voksne har ikke mer kompetanse enn barna når det kommer til fugler.

– Jeg kan to arter, kråke og dompap. Ungene kan mange flere arter enn meg, sier Lehn.

FAVORITTFUGL: Barnehagen ligger midt i naturen og gjør at det er gode muligheter for å se mange fuglearter. Henrik Giskås (2) har flaggspetten som sin favorittfugl. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Nasjonal pris

Det var barna som startet fugleprosjektet, og barnas nysgjerrighet ble belønnet. Avdelingen med 13 barn i ett-toårsalderen mottok forrige uke forskerfrøprisen. Prisen deles ut hvert år av Naturfagsenteret til to barnehager.

– Hele prosjektet er veldig godt forankret i rammeplanen med fagområde barns medvirkning og bærekraftig utvikling. Det lå også i juryens begrunnelse, i tillegg til at dette er et prosjekt i en småbarnsavdeling.

GØY FOR DE VOKSNE: De voksne synes også prosjektet er spennende. – En ugle er ikke bare en ugle heller. De begynner å kunne to-tre forskjellige ugler, sier Bjørg Lehn, styrer ved Røysing barnehage (t.h.). Foto: Tariq Alisubh / NRK

Lokker fuglene

Prosjektet startet for to og et halvt år siden da barna ble obs på lydene som kom fra fuglekassene hos naboen.

– Vi kjøpte fuglemater og hengte den utenfor vinduet i barnehagen fordi barna var nysgjerrig på hva fuglene spiste, forteller Bjørg Lehn, styrer ved Røysing barnehage.

Etter det har det ballet på seg. De ansatte i småbarnsavdelingen laminerte bilder av fugler barna hadde sett, og fant frem fuglebøker for både store og små.

– Vi har fuglebok med fuglelyder og. Først kunne barna bare høre fuglene, men med fuglelydene får vi lokket fuglene ganske nært så de setter seg i trærne. Da får barna sett de og.

FORTSETTER: Så lenge barna finner det spennende fortsetter fugleprosjektet, forteller Bjørg Lehn, styrer ved Røysing barnehage. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Fuglekasse med kamera

De ansatte i barnehagen hadde ikke forventet at de skulle vinne prisen. Elstad forteller at de sendte inn bidraget før jul, men at det fort ble glemt.

– Det var jo kjempespennende å få denne prisen. Lille Ongdal og Røysinga. Det er vi stolt av.

Prisen på 10.000 kroner skal brukes til videre forskning.

– Pengene skal gå til naturfaglig materiale i barnehagen. Kanskje vi skal skaffe oss en fuglekasse med kamera inni så vi kan se om det kommer noen fugleunger til våren. Det står på ønskelista, sier Lehn.