Det var rett før klokka 11 at politiet meldte at to vogntog hadde kollidert på E6 ved Snåsavatnet i Trøndelag.

Det ene vogntoget tok umiddelbart fyr etter frontkollisjonen, opplyser 110-sentralen i Namsos til NRK kort tid etter ulykka.

– Begge sjåførene i vogntogene er bekrefta omkommet. Det er en norsk og en utenlandsk sjåfør. Pårørende til den norske sjåføren er varsla. Vi jobber nå med å få identifisert den andre sjåføren og varsle selskapet han kjørte for, sier operasjonsleder i politiet, Rune Brandmo.

I tillegg er en passasjer i det ene vogntoget send til Sykehuset Levanger med luftambulansen.

Naboer hjalp til

Ifølge politiets innsatsleder var det ingen vitner til selve ulykka. Men folk som bor i nærheten av ulykkesstedet var raskt på plass etter kollisjonen.

– Vi har et hus som ligger like ved siden av. De som bor der hjalp til innledningsvis, sier innsatsleder Per Henrik Bykvist i Trøndelag politidistrikt.

Krimteknikkere på plass

E6 er stengt og vil bli det over en lengre periode, opplyser politiet. Det er skilta omkjøring om fylkesvei 763 eller på fylkesvei 17.

Det er ikke kjent hva som er årsaken til ulykka, men ifølge folk på stedet skal det være et vanskelig føre å kjøre på.

– Kriminalteknikkere er på stedet og vi har fått havarikommisjonen fra Statens vegvesen på plass som går i gang med arbeidet direkte, sier Bykvist.

Luftambulansen er på stedet hvor to vogntog har kollidert på E6 i Snåsa. Foto: Tariq Alisubh / NRK