To tatt av snøskred i Oppdal

To personer ble tatt av et snøskred i området rundt Kråkvasstind i Storlidalen på Oppdal. Begge to er gjort rede for og er trolig lettere skadd. De som er tatt av skredet trenger hjelp til å komme seg ut av området.

Politiet tror ikke flere er tatt av skredet.