To serveringssteder i Trondheim stengt etter påvist smitte

To ute- og serveringssted i Trondheim har stengt dørene etter påvist koronasmitte.

800 personer ble satt i karantene etter et barbesøk på Lille London.

Fredag ble det kjent at det nye serveringsstedet Barmuda på Solsiden også er stengt, etter at to har fått påvist smitte etter søndag. Et uvisst antall besøkende har vært innom.

– Det er urovekkende og trist det som skjer og at to utesteder- og serveringssteder er stengt, sier kommunedirektør Morten Wolden.

BEKYMRET: Kommuneoverlege, Tove Røsstad, sier Trondheim øker testkapasiteten. Bak fra venstre: Børge Beisvåg fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og kommunedirektør Morten Wolden. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Trondheim kommune vil per nå ikke innføre strengere restriksjoner for næringa, sier Wolden.

– Utfordringen vår nå er ikke utelivsbransjen, men de som oppsøker den. Utestedene har ikke opptrådt i strid med smittevernreglene, som allerede er ei hardt presset næring.

Oppfordrer gjester til testing

Ifølge kommuneoverlege Tove Røsstad, skyldes utbruddet at de har en «variant av viruset som er mer smittsom enn det vi pleier å se».

Kommunen og utestedet Barmuda har per nå ikke oversikt over hvor mange eller hvem som tok turen innom søndag kveld.

Røsstad oppfordrer derfor gjestene selv til å melde seg for testing.

– Dette gjelder de som var innom Barmuda søndag 11. oktober etter klokka 18. Etter søndag skal de være i ti dagers karantene og teste seg på dag sju. Vi oppfordrer de til å ta kontakt og skrive seg opp for testing elektronisk.

Gir falske opplysninger – hindrer sporing

Besøkende har ved ankomst til flere serveringssteder i Trondheim registrert seg med katte- og hundenavn, samt gitt falske telefonnummer.

Kommunedirektøren er sjokkert over at folk ikke tar dette på alvor og dermed gjort jobben med smittesporing nærmest umulig.

Ifølge covid 19-forskriften må serveringssteder registrere minst en person ved bordet, slik at man kan gi beskjed dersom et smitteutbrudd skulle oppstå.

– Jeg er rystet over opplysninger om at det tulles med registreringa. Det gjør at våre smittesporere får en utrolig vanskelig jobb, at man kan gå med smitte og føre den videre, og i verste fall smitte de som er alvorlig syk. Det er unødvendig å minne om at koronaviruset er en dødelig sykdom, sier Wolden.

STØTTER NÆRINGA: Børge Beisvåg fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Foto: Stein Lorentzen / NRK

935 testet torsdag

I alt 12 personer i Trondheim fikk påvist koronasmitte i går hvor samtlige har mildt forløp. Ni av de 12 er smittet av kjent nærkontakt, en er smittet i utlandet, mens smittekilden for to foreløpig ikke er identifisert.

Av de smittede er tre i 10-årene, fem i 20-årene, en i 30-årene, en i 40-årene og to i 50-årene.

Tre av de smittede er skoleelever og følgende skoler er berørt: Charlottenlund videregående skole, Strinda Videregående skole og Sunnland ungdomsskole. Berørte elever og ansatte er satt i karantene.

Fem av de smittede er NTNU-studenter.

I alt ble det utført 935 tester.