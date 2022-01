På grunnskolen og ved videregående opplæring vurderes alle eksamener av to ulike sensorer.

Dette er ikke tilfellet i høyere utdanning.

I mai 2021 ble det lagt frem en endring med intensjon om å sikre rettssikkerheten til studenter, ved at eksamen må bli vurdert av to ulike personer.

– Dette så vi på som en stor seier for oss. Det er et viktig tiltak for å sikre rettssikkerheten til studenter, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund.

Men 14. januar kom Regjeringen med forslag om å utsette dette vedtaket til 2023, slik at det kan bli gjennomført en samlet endring i lover for universiteter og høgskoler.

– Det er svært skuffende. En slik ordning er viktig å få på plass slik at både vi, og fremtidige arbeidsgivere, er sikre på at det er blitt gjort en helhetlig vurdering av vår kunnskap, sier Lund.

Universitetet ønsker ikke endring

Selv om studentorganisasjonen ser på denne loven som en sikkerhet for studentene, er ikke studiestedene like enige.

– Det er snakk om en massiv forflytning av ressurser fra læring over til kontroll. Våre faglærere er klare på at dette vil sette oss tilbake i tid, istedenfor å se etter nye og pedagogisk mye bedre vurderingsformer, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan.

ØNSKER IKKE ORDNINGEN: Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, sier at ordningen kan bli ødeleggende for studenter. Foto: Thomas Høstad / NTNU

Hun mener et vedtak om to sensorer ved vurdering av eksamen vil kunne føre til at faglærere går over fra bokstavkarakter til bestått-ikke bestått, på grunn av det store ressursbehovet.

– Dette kan være ødeleggende for studentene. De ønsker en bedre vurderingsform enn dette. Det er ressurskrevende med tosensurering, sier Reitan.

Prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger, Astrid Birgitte Eggen, mener at å innføre ordningen kan være fornuftig.

– Men da må det kompenseres med midler over statsbudsjettet. Slike midler har vi enda ikke sett noe til. Jeg syns det kan være lurt å utsette innføringen, sier Eggen.

TRENGER STØTTE: Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, sier at ordningen kan koste universitetet dyrt. Foto: Elisabeth Tønnessen / UiS

En intern undersøkelse ved UiS viser at det kan koste 16 millioner kroner for universitetet å innføre tosensurering av eksamen.

– Kan styrke troverdigheten

Lund tror at dobbel sensurering av eksamen vil kunne føre til at færre vil klage på eksamenskarakteren.

– Hvert år ser vi eksempler på studenter som klager på en eksamen de strøk på, som da ender opp på helt andre siden av skalaen. Denne ordningen kan styrke troverdigheten til karaktersystemet, sier Lund.

Dette er prorektor ved NTNU uenig i.

– Det finnes ikke noe grunnlag for at det er noe sammenheng mellom klagestatistikk og tosensorvurdering. Studentene klager fordi de er misfornøyde med karakterene uansett om det er en eller to sensorer, sier Reitan.

Likevel mener Norsk studentorganisasjon at endring er viktig.

– Man skal kunne stole på at den karakteren jeg nå har fått er en riktig gjenspeiling av mine kunnskaper og ferdigheter, sier Lund.