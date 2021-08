To personer sneiet av toget på Dovre

To personer skal ha gått for nære togskinnen på Dovre og blitt sneiet av et passasjertog. Ulykken skal ha skjedd i nærheten av Hjerkinn, cirka 1,5 kilometer sør for fylkesgrensa mellom Trøndelag og Innlandet.

Vitner forteller at den ene skadde personen ble kastet mange meter nedover en skråning etter sammenstøtet, ifølge politiet i Innlandet. Ulykken skal ha skjedd ved en rasteplass langs veien.

Politiet i Trøndelag sier at en av de to involverte personene skal ha fått skader i en fot, og at begge er i live. Kvart på fire onsdag rykket patrulje ut til Dovre.

Luftambulanse har ankommet ulykkesstedet.

– Personene skal ikke være påkjørt, men sneiet av toget. Politiet er på vei til stedet. Usikker tilstand på de involverte, skriver politiet.

All trafikk er stanset

Operasjonsleder i politiet forteller til NRK at de fikk en telefon fra togleder om ulykken. Politiet er usikker på hvilken retning toget kjørte. Togtrafikken og trafikken på E6 er nå stoppet.

Toget står nå i ro på skinnene og venter til nødetatene kommer og frigir stedet, det forteller pressevakt Thea Rønneberg, i Bane NOR.

– Det er usikkert hvilket type tog det er, men det er folk på toget, sier hun.