To personer siktet etter skadeverk for 15 millioner kroner i vindkraftanlegg

Siden starten av januar har politiet i Trøndelag etterforsket flere grove skadeverk i området som er under vindkraftutbygging på Frøya.

Skadeverkene er estimert til en totalkostnad på 15 millioner kroner, ifølge politiet.

Nå har de siktet to personer for skadeverk eller medvirkning til dette.

Ødelagte strømkabler koster 7 millioner kroner

De siste månedene skal det ha skjedd en rekke av ødeleggelser og hærverk i anleggsområdet:

Rundt jul og nyttår skal noen ha brutt oppholdsforbudet og sprayet noe illeluktende i førerhuset på en anleggsmaskin og i en anleggsbrakke.

I januar var det brann i en gravemaskin og sprengningsmatter. Politiet mener brannen var påsatt.

Det nyeste tilfellet er ødeleggelser av strømkabler som lå lagret i anleggsområdet. Det er snakk om kabler som skulle kobles til vindturbinene.

Det siste skadeverket har alene en estimert totalkostnad for Trønderenergi på 7 millioner kroner, skriver politiet i en e-post til NRK. Det er usikker eksakt når skadene ble gjort.

– Skadeverket vil også kunne føre til forsinkelser i arbeidet med vindmøllene. Saken er under etterforskning og politiet ønsker derfor ikke å opplyse om detaljer rundt skadeverket, skriver lensmann i Orkdal, Tor Kristian Haugan.

Lensmann Tor Kristian Haugan. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Løslatt fra varetekt

Politiets etterforskning av skadeverkene på Frøya har ført til pågripelse av to personer.

De ble pågrepet 11. mars, og er siktet for grovt skadeverk eller medvirkning til dette, forklarer lensmann Haugan:

– De to personene ble pågrepet fordi politiet mener det foreligger både skjellig grunn, altså sannsynlighetsovervekt for at de har utført handlingen eller medvirket, og fare for at de ville forspille bevis, dersom de ikke ble pågrepet.

De siktede har vært i varetekt, men er løslatt. Politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse.

Politiet vil ha tips fra personer som kan ha opplysninger knyttet til skadeverkene.

Trønderenergi sier de begynne å bli vant til sabotasje

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen, er glad for at politiet er på sporet av hvem som står bak hærverket.

– For dem som jobber på anlegget har det ikke vært noe trivelig at folk har gått til så drastiske skritt for å markere motstanden sin. Men samtidig har de nesten blitt vant til dette. Det har nesten blitt en normalsituasjon med uønskede hendelser, sier Laugen.

Han understreker at de fleste, også motstandere, tar avstand fra grov kriminalitet.

– De er fortvilet over at noen er villige til å gå så langt. Også mange som er motstandere av utbyggingen synes dette er trasig. Det er greit å være imot og hevde sin mening i demokratiske fora. Men sabotasje og hærverk er å krysse grenser, som jeg tror ingen synes er akseptabelt, mener Stig Tore Laugen.