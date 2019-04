To personer funnet døde i populært turområde i Trondheim

Turgåeren var ute og gikk i det populære turområdet Estenstadmarka i Trondheim onsdag ettermiddag da han oppdaget de to døde liggende i terrenget.

Turgåeren meldte fra til politiet cirka klokken 15. Nå etterforskes funnet av de to døde kroppene som mistenkelige dødsfall.

– Likene var en mann og en kvinne, som bærer preg av å ha ligget ute lenge, sier Atle Lothe Pedersen.

Han er politifaglig etterforsker ved felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt.

Ingenting tyder på at de to døde i Estenstadmarka har vært utsatt for noe kriminelt.

Hadde på seg turklær

De døde ble funnet ute i terrenget, men nært en lysløype i det populære turområdet.

De hadde på seg vanlige turklær, og hadde med seg turutstyr. Av hensyn til mulige fremtidige avhør ønsker ikke politiet å gå inn på hvilket turutstyr det er snakk om.

Politiet har foreløpig ikke identifisert de to. Nå jobber etterforskere blant annet med å kartlegge savnede personer.

Ifølge Pedersen er det vanskelig å si noe sikkert om alderen på de døde.

– Jeg må begrense meg til å si at de er klart voksne, sier han til NRK.

Det er også for tidlig å si hvor lenge de har ligget ute i terrenget, men det er mest sannsynlig snakk om uker.

Ingen åpenbar dødsårsak

Dødsfall regnes som mistenkelig i tilfeller hvor politiet ikke finner en åpenbar dødsårsak.

Politiet har gjort krimtekniske undersøkelser på åstedet. Likene er fraktet til obduksjon.

– Obduksjonen vil gi oss flere svar, fastslår Pedersen.

Turgåeren som fant likene er avhørt.